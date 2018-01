Onbekenden schieten twintiger neer voor ogen van zoontje (2): slachtoffer was anonieme getuige in ‘Pano’-reportage

Wilrijk - In de Keizershoevestraat in Wilrijk is dinsdagavond rond 20.30 uur een 26-jarige bewoner in zijn benen en arm geschoten door onbekenden. Het slachtoffer, Mohamed T., werd gewond overgebracht naar het UZA. Het tweejarige zoontje van de man was getuige van de schietpartij, zegt het Antwerpse parket. Wellicht is het slachtoffer een van de mensen die onlangs anoniem getuigde in de ‘Pano’-reportage over het Antwerpse drugsmilieu.

Ter hoogte van zijn woning in de Keizershoevestraat werd de 26-jarige man dinsdagavond aangesproken door twee mannen in bivakmuts. Hij werd daarbij vrijwel onmiddellijk onder vuur genomen.

“Verscheidene keren werd vanop korte afstand in de richting van het slachtoffer geschoten, waardoor hij zwaar gekwetst raakte”, meldt het parket van Antwerpen. “Het slachtoffer onderging een schotwonde in het linkerbeen, een schotwonde in de rechter onderarm en een schampschot aan het rechterbeen.” De twintiger werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De twee mannen vluchtten na het incident weg. Het tweejarig zoontje van de 26-jarige man was getuige van de schietpartij.

Het onderzoek naar de feiten wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie, dat uitgaat van poging moord. De speurders bekijken of de schietpartij gelinkt is aan eerdere schietincidenten in het drugsmilieu. Ze onderzoeken of de man een van de mensen is die enkele weken geleden anoniem in beeld kwam in ‘Pano’, en het daarbij had over de cocaïnehandel in Antwerpen.