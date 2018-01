N-VA wil Puigdemont naar Vlaams Parlement halen (maar coalitiepartners denken daar anders over)

Brussel - N-VA wil Carles Puigdemont naar het Vlaams Parlement halen, maar coalitiepartners Open Vld en CD&V lijken niet erg happig op de komst van de afgezette Catalaanse regeringsleider. Dat heeft Belga uit verschillende bronnen vernomen.

Het is niet de eerste keer dat de Spaans-Catalaanse kwestie tot wat frictie leidt binnen de Vlaamse meerderheid. Ook het opstellen van een resolutie over Catalonië liep enkele maanden geleden niet bepaald van een leien dakje.

Nu heeft N-VA in de schoot van de parlementscommissie Buitenlands Beleid het voorstel op tafel gelegd om de afgezette Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont uit te nodigen.

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele en parlementslid Karl Vanlouwe bevestigen: “Er was eerder al afgesproken om de Spaanse ambassadrice uit te nodigen en langs Catalaanse kant Raul Romeva (de voormalige Catalaanse minister van Buitenlandse Zaken, red.). Maar die laatste is intussen door Madrid afgezet en mag Spanje nu niet verlaten. Omdat we vinden dat beide kanten van het verhaal moeten gehoord worden, hebben we inderdaad voorgesteld om Puigdemont uit te nodigen”.

Foto: REUTERS

Maar coalitiepartners Open Vld en CD&V lijken niet zo happig op de komst van Puigdemont. Officieel hebben beide partijen gezegd dat ze over de kwestie moeten terugkoppelen, maar in de wandelgangen klinkt voorbehoud. “We moeten opletten dat we door Puigdemont uit te nodigen niet de indruk wekken dat Vlaanderen achter zijn separatistisch discours staat. Het is ook niet de taak van het parlement om daarin mee te spelen”, klinkt het uit anonieme bron.

“Het is toch niet meer dan eerlijk dat we beide kanten horen? Het hoeft daarom niet per se Puigdemont te zijn, maar ook de Catalaanse kant moet gehoord worden”, reageert Diependaele. “Het raakt misschien een beetje ondergesneeuwd, maar vergeet niet dat er in Catalonië nog steeds politici zitten opgesloten omwille van het verkondigen van hun mening”, zegt de N-VA-fractieleider.

Uiteindelijk is beslist om voorlopig nog niet te beslissen over de uitnodiging. Wellicht wordt kwestie de komende dagen binnen de meerderheid verder besproken en wordt de knoop volgende week doorgehakt.