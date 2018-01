Zieke kinderen worden helden tijdens kunstzinnige fotoshoot

Leuven - Zieke kinderen de held of de ster van de dag laten zijn. Dat was de bedoeling van kunstenaar Alberto Saleh toen hij begin januari het kinderziekenhuis van het UZ Leuven binnenstapte. En dat lukte helemaal.

Het kinderziekenhuis vindt het belangrijk om kunst en creativiteit te betrekken bij het genezingsproces van kinderen.

Door in zijn foto’s de nadruk te leggen op de expressie en levensvreugde van de kinderen, wil Saleh tonen dat ziek zijn maar een deel van iemands persoonlijkheid is. Alberto Saleh heeft een bijzondere band met het ziekenhuis. “Hier in UZ Leuven geeft men letterlijk het leven terug aan mensen die ziek zijn. Dat wil ik weerspiegelen in mijn foto’s. Een mooie glimlach en de vreugde in de ogen van een kind toont dat het vooral een kind blijft, of het nu ziek is of niet.”

Ziekenhuiswereld vergeten

“We merken keer op keer dat kinderen ondanks hun ziekte of langdurig ziekenhuisverblijf nog veel creativiteit en veerkracht in zich hebben. Daarom organiseren we het hele jaar door workshops met kunstenaars. Door zo een workshop kunnen de kinderen de ziekenhuiswereld even vergeten”, zegt Carine Wouters, kinderreumatoloog in het UZ Leuven.

Foto: Alberto Saleh

Foto: Alberto Saleh

Foto: Alberto Saleh

In het nieuwe kinderziekenhuis, dat in het najaar van 2018 de deuren opent op campus Gasthuisberg, komt een aparte Kunst en Muzeruimte, speciaal voor creatieve workshops, tentoonstellingen en voorstellingen in samenwerking met museum M in Leuven.