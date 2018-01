Hij moest het nieuwe Italiaanse godenkind worden en speelde zich bij het bescheiden Bari in de kijker van de Serie A-top. Na een periode bij AS Roma trok Antonio Cassano naar het grote Real Madrid, maar daar heeft hij nu spijt van.

Cassano verhuisde in de winter van 2006 voor 5 miljoen euro van Roma naar Real. “Ik zat daar in het beste team ooit, had er lang kunnen blijven en veel kunnen opsteken”, vertelt de intussen gestopte Cassano in gesprek met Canal+. “Ik had een plekje in de geschiedenisboeken van het voetbal kunnen veroveren. In plaats daarvan volgde ik mijn instinct en ging ik in de fout.”

“Mijn verhaal in Madrid startte nochtans goed. Ik werd binnengebracht om Luís Figo en Michael Owen te vervangen, twee Ballon d’Or-winnaars. Dat betekende dat ik belangrijk was en dat op amper 23-jarige leeftijd. Ik ontmoette er twee van de allerbeste voetballers: Zinédine Zidane en Ronaldo. Veel spelers op dat moment zouden geld betaald hebben om voor Real te mogen spelen”, aldus Cassano.

“Soms speelde ik niet en klaagde ik, ik werd boos op iedereen. Op een dag haalde Capello mij naar de kant en sloopte ik alles in de kleedkamer, ik schold hem uit in het Spaans en Italiaans”, onthult de Italiaan. “Zonder reden. Na een jaar waarin ik ruzie maakte met iedereen, vertrok ik bij Real. Ik denk dat er een autoriteitsfiguur ontbrak in mijn leven. Als ik iemand had om me op het rechte pad te zetten, zoals een vader, had ik deze kant van mezelf niet laten zien.”