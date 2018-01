Toeristen worden met helikopter geëvacueerd uit van buitenwereld afgesloten Zwitsers dorp

De ruim 13.000 toeristen die sinds twee dagen in het Zwitserse skioord Zermatt afgesloten zijn van de rest van de wereld kunnen woensdag per helikopter geëvacueerd worden. Door de zware sneeuwval konden de duizenden wintersporters in het bekende skioord niet terug naar huis. De spoorlijn opent later dan eerder voorzien.

Enkele vakantiegangers konden dinsdagavond al gebruik maken van die luchtbrug, maar de vluchten moesten bij het vallen van de avond al snel stopgezet worden.

Elke toerist moet 171 euro betalen om de luchtbrug te kunnen gebruiken.

Eerder op de dag was nog aangekondigd dat er vanaf woensdagmiddag weer treinen konden rijden tussen Zermatt en Täsch, maar iets later klonk het dat die trein geannuleerd is na de ontdekking van grote hoeveelheden sneeuw op een stuk spoor. Tegen woensdagnamiddag zou het spoor toch vrijgemaakt moeten zijn.

