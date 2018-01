Kevin De Bruyne over “eindelijk rust”, zijn eerste keer als kapitein van Man City en zijn nieuw contract

Manchester City had het dinsdag niet onder de markt met Bristol City. De autoritaire leider in de Premier League won de heenwedstrijd van de halve finale in de League Cup tegen de tweedeklasser pas in extremis met 2-1. Kevin De Bruyne was voor het eerst kapitein en scoorde het eerste doelpunt voor de Citizens. In een interview na afloop was de Rode Duivel vooral blij dat hij eindelijk eens wat vrijaf heeft.

”Ze speelden een goede wedstrijd”, stak De Bruyne van wal. “Ze kwamen hier om te voetballen en dat is leuk. Ze hadden niet veel kansen maar zorgden wel voor problemen in de eerste helft. We bleven spelen tot het einde en wonnen dan ook verdiend. Al misten we teveel kansen, gelukkig scoorden we dat tweede doelpunt in het slot. Dan is iedereen moe en creëer je makkelijker open ruimtes.”

De Bruyne mocht voor de eerste keer de kapiteinsband omdoen bij de Citizens. “Ik probeer altijd op hetzelfde niveau te spelen. Op zich verandert dat dus niets. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen op het veld. We zien dit dan ook meer als een teken van vertrouwen. Al probeer ik gewoon altijd te doen wat ik het beste kan, door hier in de tweede helft de wedstrijd te doen omslaan.”

Rust

“Mijn doelpunt? Ja, dat startte met die pass van onze doelman Claudio Bravo. Onze keepers weten ondertussen wat ze moeten doen. Nu hebben we wat rust. Vijf dagen om precies te zijn. Dat doet eens goed. Het is een zware periode geweest de voorbije vier maanden. We hebben precies altijd in een kerstperiode gespeeld: om de drie dagen een wedstrijd. Vijf dagen rust is dus welkom voor Liverpool en daarna hebben we zelfs een week tijd voor de wedstrijd tegen Newcastle.”

Manchester City lijkt deze maand Alexis Sanchez te kunnen wegplukken bij Arsenal. “Hij is een zeer goede speler”, vindt De Bruyne. “We zullen zien wat er gebeurt op de transfermarkt. Als speler moet je daar sowieso niet mee bezig zijn. Hoe meer goede spelers, hoe beter. Anders zullen we het doen met het huidige team, waarmee we een geweldige periode achter de rug hebben. Maar als hij komt, zal hij zeker iets toevoegen aan het team.”

Contract

De Citizens en De Bruyne zijn het in grote lijnen eens over een nieuw contract van zes jaar dat hem minstens 225.000 euro per week zal opleveren. De Rode Duivel wacht vooral af. “We zijn nog steeds in onderhandeling en ik wacht op een voorstel van de club. Mijn manager is echter drie weken op vakantie geweest, dus er zijn geen nieuwe ontwikkelingen op dit moment”, aldus De Bruyne.

“Waarschijnlijk is er snel een akkoord maar ik heb hier nog een contract van 3,5 jaar. Een serieuze loonsverhoging? Ja, maar daar kan ik nu niet meer over zeggen. De onderhandelingen lopen vlot en vooral in stilte. Zo heb ik het ook graag.”