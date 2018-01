Erdogan noemt Turkije “een voorbeeld voor persvrijheid”

Turkije is een “lichtend voorbeeld” voor de persvrijheid. Dat vindt president Recep Tayyip Erdogan. Ook op vlak van communicatietechnologieën, sociale media en internetjournalistiek is Turkije “een van de leiders in de wereld”, zei hij woensdag ter gelegenheid van de Turkse ‘Dag van de journalisten’.

De uitspraken van Erdogan zijn opvallend, omdat zijn land internationaal niet meteen als een hoogvlieger voor persvrijheid wordt beschouwd. Op de wereldranglijst van Reporters Zonder Grenzen bengelt Turkije helemaal onderaan wat persvrijheid betreft: plaats 155 op een totaal van 180. Bovendien zitten in Turkije momenteel volgens bepaalde bronnen zeker 150 journalisten in de gevangenis. Na de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016 hielden de autoriteiten een zuiveringsacties in pers, politieapparaat en ambtenarij.

Maar dat is fake news, vindt Erdogan. “Sommigen misbruiken de gevoeligheden op het gebied van vrijheid van meningsuiting en proberen door desinformatie en manipulatief nieuws de broederschap van ons volk en de integriteit van de staat te vernietigen.”

De president is net een grote verdediger van de persvrijheid, liet hij woensdag uitschijnen. “Het publiek heeft recht op snel, juist en onpartijdig nieuws” en het is “noodzakelijk voor de democratie” dat media “zonder enige beperking toegankelijk zijn”, zei hij. Een kosmopolitische samenleving is alleen mogelijk met “gratis en transparante” media.