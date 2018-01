Op blote voeten ging hij zich aangeven voor de moord op zijn vrouw, nu riskeert Danny K. 20 jaar cel

Dilsen-Stokkem / Peer - De 50-jarige Danny K. uit Peer riskeert 20 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Hij wurgde zijn vrouw in hun kledingboetiek in Dilsen-Stokkem, naar eigen zeggen omdat het koppel financiële problemen had.

Op zondag 15 november 2015 waren Inge Jonkers en Danny K. nog op restaurant geweest. Ze overnachtten in hun kinderkledingwinkel Zoet & Stoer in de Steenkuilstraat in Stokkem, een zaak die ze in juli hadden geopend en die dezelfde naam draagt als hun zaak op de Noordervest in Peer. Op foto’s van hun recente vakantie in de Spaanse badstad Lloret de Mar leek het koppel zorgeloos.

Maar Danny K. was dat blijkbaar allerminst. Hij vertoefde graag in casino’s en verloor er meer geld dan hij zich kon permitteren. In die mate zelfs dat beide kinderboetieken op een faillissement afstevenden. De financiële zorgen maakten hem moedeloos en hij zag geen uitweg meer.

Op maandag 16 november 2015 in de vroege ochtend, rond 5 uur, moet dat gevoel een hoogtepunt hebben bereikt. Hij maakte zijn vrouw wakker en wellicht zonder enig woord wurgde hij haar. Nadat hij zijn vrouw had opgebaard, schreef hij nog enkele afscheidsbrieven en ging hij terug slapen.

Toen hij weer wakker werd, stapte hij naar de politie. Zonder zijn schoenen aan te trekken, nam hij kort voor 13 uur de auto om zich aan te geven bij de politie in Lanklaar. Een politieploeg trof daarop zijn levenloze vrouw aan in de kinderboetiek.

De man riskeert nu een celstraf van 20 jaar voor de moord op zijn vrouw. Het proces begint op 14 maart. "Er zijn verzachtende omstandigheden", zegt Kristof Bormans, de advocaat van Danny K. "De man is geen doorwinterde crimineel. Hij had een vrij normaal leven, maar heeft problemen gekregen die hebben geleid tot de feiten. In zijn verdere leven zijn zeker omstandigheden die de feiten zouden kunnen verklaren."