OEFENMATCHEN. Anderlecht verliest spectaculaire oefenmatch, maar Teodorczyk scoort twee keer

Anderlecht heeft de oefenwedstrijd tegen de Nederlandse eersteklasser FC Utrecht met 3-4 verloren. Sporting Lokeren heeft woensdag op winterstage in het Spaanse Campoamor met 3-4 verloren van de Spaanse derdeklasser Elche. KV Mechelen won in Lepe wel niptvan de Duitse derdeklasser Osnabrück. Antwerp verloor de eerste oefenmatch van de winterstage tegen de Duitse tweedeklasser FC Heidenheim met 3-1.

Anderlecht heeft de oefenwedstrijd tegen de Nederlandse eersteklasser FC Utrecht met 3-4 verloren. Maar toch was er goed nieuws: de geplaagde spits Teodorczyck scoorde tweemaal. Bruno scoorde het derde doelpunt.

Anderlecht: Sels, Sa, Deschacht, Gerkens, Ganvoula, Appiah, Saief, Kums, trebel, Dendoncker, Hanni

Invallers: Amuzu, Chipciu, Spajic, Teodorczyk & Sambi Lokonga (46') en Bruno, Amrani, Cools, Kayembe, Dante & De Jong (63')

(later meer)

Antwerp in slot onderuit tegen Duitse tweedeklasser

Antwerp verloor de eerste oefenmatch van deze winterstage tegen de Duitse tweedeklasser FC Heidenheim. De ploeg van trainer Laszlo Bölöni verloor met 1-3. Vandaag staat er een tweede oefenpartij op het programma tegen een Spaanse selectie van spelers zonder contract.

Nader Ghandri speelde bij afwezigheid van Arslanagic en Batubinsika en omdat Sall pas dinsdagavond arriveerde negentig minuten in het hart van de defensie. Op het middenveld koos Bölöni voor een driehoek met de punt naar achteren. In de eerste helft waren Hairemans en Nazaryna de aanvallende middenvelders, na rust stonden Pitroipa – die zijn kwaliteit aan de bal toonde - en Randriambololona op die positie. Nieuwkomer Romain Habran speelde 45 minuten op de linkse flank.

Het was Antwerp dat het best begon met al meteen een mogelijkheid voor Nazaryna. Op een schot van Buta moest de keeper van Heidenheim uitpakken met een goede redding en aan de overkant pakte Sinan Bolat uit met een fantastische save op een kopbal. Toch was het Antwerp dat op voorsprong kwam. Van Damme kopte een corner van Hairemans binnen. Vlak voor rust tikte de keeper van Heidenheim nog een schot van Owusu in corner. Tijdens de rust voerde Bölöni zeven wissels door. Het gevolg was dat Heidenheim het spel meer naar zich toetrok en drie keer kon scoren. Toure kon nog bijna milderen, maar het bleef 1-3.

Antwerp eerste helft: Bolat - Buta, Ghandri, Borges, Van Damme – Corryn, Nazaryna, Hairemans - Limbombe, Owusu, Habran.

Antwerp tweede helft: Bolat - Achter, Ghandri, Borges (61’ Sall), Corryn - Haroun, Randriambololona, Pitroipa - Touré, Ardaiz, Jaadi.

Doelpunten: 40’ Van Damme 1-0, 53’ Lankford 1-1, 67’ Steurer 1-2, 75’ Glätzel 1-3.

Jong KV Mechelen wipt nipt maar verdiend van Duitse derdeklasser Osnabrück

KV Mechelen heeft woensdag op winterstage in het Zuid-Spaanse Lepe zijn eerste oefenwedstrijd met 2-1 (rust: 0-0) gewonnen van de Duitse derdeklasser Osnabrück.

Een verdiende zege voor KV, dat – vooral na rust – overwicht had en de beste kansen. Na een iets saaiere eerste helft, waarin Schoofs tegen de paal knalde en debutant Ouattara op de doelman, kregen we meer spektakel te zien. Het jonge KV – met onder anderen De Bie, Smolders en Wilms – kwam wel nog op achterstand. Alvarez krulde een vrijschop tegen de paal, Agu tikte de rebound binnen. Ei zo na stond het 0-2, maar de penalty van Alvarez was slap, Moris bracht redding. Het sein voor KV om door te drukken. Nadat de doelman van Osnabrück te ver was uitgekomen, schoof Bandé de 1-1 binnen. Vijf minuten later maakte De Bie de winning goal. Kawaya zette voor, Ouattara verlengde met het hoofd, De Bie trapte binnen met een volley.

Mera bleef vandaag nog in het hotel. Hij kende een hectische nacht na zijn overgang van Club Brugge, hij arriveerde pas om 3 uur ‘s nachts. Ook De Witte en Bosiers bleven achter in Lepe.

Woensdagavond werkt Mechelen nog een tweede oefenwedstrijd af op Spaanse bodem, dan is de Duitse tweedeklasser Ingolstadt de tegenstander.

Opstelling: Moris, Van Cleemput, De Bie, Smolders, Leal, Wilms, Schoofs, Claes, Kawaya, Ouattara, Bandé

Lokeren verliest oefenpot tegen Spaanse derdeklasser

Sporting Lokeren heeft woensdag op winterstage in het Spaanse Campoamor met 3-4 (rust: 2-3) verloren van de Spaanse derdeklasser Elche.

De jongens van Peter Maes maakten drie keer een achterstand ongedaan tegen Elche, de vierde tegentreffer in de slotfase van de wedstrijd was er te veel aan. Voor Lokeren scoorden Guus Hupperts, Steve De Ridder en Ari Skulason.

Vrijdag oefent Lokeren ook nog tegen het Chinese Yanbian, zaterdag keren de spelers terug naar België.

Club Brugge blijft ook winnen in Spanje en klopt FC Groningen met 1-2



Lees meer

AA Gent verliest van Duitse tweedeklasser Union Berlin met 3-1

Lees meer