Meisje zoekt onbekende jongen waarmee ze kuste maar dan volgt pijnlijke waarheid

Juliana, een Amerikaanse student uit Californië, was op bezoek in Parijs met haar school. Ze bezocht de Eiffeltoren en op de top vond ze een onbekende jongeman waarmee ze een kus deelde. “Maar ik heb spijt van één iets. Dat ik zijn nummer niet gevraagd heb”, klinkt het hopeloos op Twitter.

Even wat meer uitleg: toen Juliana Corrales te horen kreeg dat ze met haar school naar Parijs zou vliegen, maakte ze een deal met zichzelf. Op de top van de Eiffeltoren moést ze iemand kussen. Toen ze eenmaal op de Eiffeltoren was, zocht ze naar potentiële jongens om een kus te vragen maar veel van hen waren daar met hun lief. “Maar toen zag mijn vriendin een knappe jongen en we besloten hem te volgen. Voor ik het wist, had ik hem verteld over mijn deal en gaf hij mij een kus. Maar in het heetst van de strijd vergat ik zijn nummer te vragen… Ik weet wel dat hij Gavin heet en in Texas woont.”

Juliana zocht Gavin daarna nog maar die was al verdwenen in de menigte. Ze kwam op het idee om Twitter om hulp te vragen. “Kunnen jullie mij alstublieft helpen? Ik heb een jongen gekust maar ben vergeten vragen naar zijn nummer...” Haar smeekbede werd in geen tijd meer dan 18.000 keer gedeeld en de video werd meer dan een miljoen keer bekeken. Door die massale aandacht vond Juliana haar witte prins op amper een paar dagen tijd.

Helaas voor de romantici onder ons eindigt het sprookje hier. Want het verhaal heeft geen happy end. Gavin heeft namelijk een vriendin, maar daar kan Juliana erg goed mee om. “Ik wil iedereen bedanken die meegeholpen heeft om Gavin te zoeken. Maar alstublieft, ga hem niet lastigvallen want ik zou het erg vinden moesten we ons met zijn leven bemoeien.”