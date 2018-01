Jonge vluchteling (12) had geen geld om te fitnessen, tot de zaakvoerders deze beklijvende foto zagen

Twee zaakvoerders van een fitnesszaak hebben hun warm hart getoond nadat ze een hartverscheurend beeld te zien kregen van een jonge Syrische vluchteling die halt hield aan hun zaak. De eigenaar uit de West-Turkse badplaats Turgutreis startte een grote zoektocht naar de jongen om hem een onvergetelijk geschenk te kunnen geven; de 12-jarige Muhammet Khaled is vanaf nu een trotse eigenaar van een levenslang abonnement voor de sportschool.

Een jongetje staat voor het raam van een fitnesscentrum reikhalzend naar binnen te kijken. Aan zijn voeten heeft hij enkel een paar oude slippers, ook al is het putje winter. Op zijn rug draagt hij een bankje waarop zijn klanten hun schoenen zetten, zodat het kind ze kan poetsen om wat geld te verdienen. Een abonnement voor de fitness zou hij nooit kunnen betalen, dus staarde hij dromerig voor zich uit.

Kracht van sociale media

Toen een voorbijganger dat zag, plaatste hij een foto ervan op Twitter. In een mum van tijd verspreidde de post zich in heel Turkije en veel verder. Al snel hoorde ook de sportschooleigenaar het verhaal. Zodra de eigenaar van de fitness de foto te zien krijg, besefte hij dat hij iets wilde doen om de jongen te helpen. Engin Dogan startte meteen een grote zoektocht naar de jongen.

“Het was ons doel om hem te vinden en hem een levenslang abonnement aan te bieden. Het is ons gelukt! Hij is nu één van onze leden”, vertelt Dogan trots aan Hurriyet Daily News. “De Turken reageren heel gevoelig op deze materie. Ik denk dus dat we iets heel goed hebben gedaan”, gaat zijn collega Mustafa Kucukkaya voort. De eigenaars voorzagen de jongen ook nog van enkele sporttenues.

Droom komt uit

Een droom die uitkomt voor de 12-jarige Muhammet Khaled. De schoenenpoetser is een twaalfjarige jongen die uit Syrië wegvluchtte van de oorlog. Hij had nooit kunnen denken dat die foto van hem zo snel viraal zou gaan. Het beeld zou zijn leven veranderen. “Engin heeft me gevonden en geholpen. Ik droomde er altijd van gewicht te verliezen en nu geloof ik ook echt dat dat kan lukken door te sporten. Ik ben hem zo dankbaar”, vertelt het kind aan de lokale media.