Luie dief huurt slotenmaker in om deur te openen, maar dan volgt de anticlimax

Een inbreker die geen held is in het openen van gesloten deuren, heeft er niets beter op gevonden dan een slotenmaker in te huren om de deur open te maken. Helaas voor hem was de bewoner thuis toen hij het huis wilde binnendringen.

De 28-jarige inbreker had zijn zinnen gezet op een huis in het Nederlandse Haarlem. Samen met de slotenmaker kwam hij er toe, maar de bewoner was onverwacht thuis en hoorde de twee aan de voordeur lawaai maken. De twee haalden er zelfs een boor bij, waarop de man hen van op het balkon aansprak.

Dat hield de inbreker niet tegen. Hij betrad het huis in de hoop er heel wat waardevolle spullen te kunnen stelen. Helaas voor hem had de bewoner de politie al gebeld. Die haastte zich ter plaatse en kon de inbreker en de slotenmaker oppakken. Die laatste zei dat hij niet wist dat het om een inbraak ging en mocht na verhoor beschikken. Of hij de waarheid sprak, wordt nog onderzocht door de agenten.