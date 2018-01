Duitse Playboy zet voor het eerst transgender op de cover

De Duitse editie van Playboy heeft voor de eerste keer in zijn geschiedenis een transgender op zijn cover gezet. Het gaat om het model Giuliana Farfalla (21), die onder meer bekend werd door haar deelname aan realityprogramma’s. Farfalla zal - zoals de traditie het wil - topless op de cover staan.

Farfalla werd destijds geboren als Pascal Radermacher, in de zuidwestelijke stad Breisgau. Ze had in haar kinderjaren naar eigen zeggen het gevoel dat ze zich in een verkeerd lichaam bevond. Daarom liet ze zich op zestienjarige leeftijd opereren. Sindsdien gaat ze door het leven als Giuliana.

Volgens hoofdredacteur van Playboy Duitsland Florian Boitin is Farfalla een “mooi voorbeeld van hoe belangrijk het recht op zelfbeschikking is”. Haar verschijning ligt volgens Boitin bovendien volledig in de lijn van Playboy-stichter Hugh Hefner’s traditie: “tegen elke vorm van uitsluiting en intolerantie”.

Ook Farfalla zelf is vereerd dat ze op de cover mag staan. Op haar Instagram-account schrijft ze dat ze “super trots” is en hoopt ze dat de lezers net als haar heel tevreden zijn over het resultaat.