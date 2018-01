Alfons (59) voerde het zelfmoordpact uit dat hij sloot met zijn terminale vrouw, nu staat hij terecht voor moord

Stekene / Beveren-Waas - De man die in 2015 zijn terminale vrouw ombracht in het Stropersbos in het Oost-Vlaamse Stekene en daarna probeerde om zelfmoord te plegen, staat in de correctionele rechtbank van Dendermonde terecht voor moord. Het feit dat er mogelijk toestemming was voor moord, is strafrechtelijk niet van belang.

Alfons B. (59) nam op 8 mei van 2015 zijn vrouw Annelies B. (63) mee naar een bankje in het Stropersbos. Het koppel, dat in Beveren woonde, was van plan om op die plaats samen uit het leven te stappen. Bij Annelies B. was op dat moment terminale kanker vastgesteld. Alfons B. hield zich aan het plan dat uitgelegd stond in hun afscheidsbrief die achteraf werd gevonden door de speurders, en bracht zijn vrouw om het leven door een combinatie van wurging en pillen. Daarna nam hij zelf pillen in, maar hij overleefde. Het was uiteindelijk een jogger die het levenloze lichaam van Annelies B. aantrof. Alfons B. zat naast haar, helemaal verward.

Ziektebeeld

De onderzoeksrechter liet Alfons B. aanhouden op verdenking van moord. Het feit dat er mogelijk toestemming was voor de doding, maakte op strafrechtelijk vlak geen verschil. B. zat meer dan anderhalve maand in de cel en werd daarna residentieel opgenomen in een psychiatrische instelling. Vandaag wordt B. nog steeds ambulant begeleid. De raadkamer in Dendermonde besliste om de man door te verwijzen naar de correctionele rechtbank.

Daar vond woensdag de eerste behandeling van zijn zaak plaats. Alfons B., die zich moet verantwoorden voor moord, was zelf niet aanwezig. Zijn advocaat Tim Fosté vroeg aan de rechtbank om drie getuigen op te roepen. De twee dochters van Annelies B., die het ziektebeeld van hun moeder goed kenden, en de psychiater van Alfons B. De rechtbankvoorzitter ging in op het verzoek en riep op vraag van openbaar aanklager Katrien Borms ook nog de gerechtspsychiater op. Alle getuigen zullen gehoord worden tijdens een tweede zitting op 7 maart. De pleidooien vinden plaats op 9 mei.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be