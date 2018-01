AA Gent verliest van Duitse tweedeklasser Union Berlin

AA Gent speelde zijn tweede oefenmatch in Oliva tegen de Duitse tweedeklasser Union Berlin. De Buffalo's traden aan zonder Moses Simon, die dinsdag uitviel in de met 1-0 gewonnen partij tegen Nürnberg, en verloren met 3-1.

AA Gent heeft zijn oefenmatch tegen de Duitse tweedeklasser Union Berlin met 3-1 verloren. De Buffalo's kwamen na twaalf minuten op voorsprong dankzij een knappe trap van Esiti op aangeven van Sylla. Maar het Gentse elftal dat de tweede helft speelde, was duidelijk een maatje minder en gaf uiteindelijk nog drie goals weg. Polter scoorde in de 51ste minuut de 1-1, Hedlund na 55 minuten de 2-1 en Hosiner na 82 minuten de 3-1.



Vanderhaeghe hield vast aan zijn vertrouwde 4-3-3 met in de eerste helft Dejaegere als vervanger van Simon op links en Yaremchuk op rechts. Siebe Horemans moest geblesseerd naar de kant, maar er is niets ergs aan de hand. Hij is vermoedelijk een paar dagen out na een klap op de knie.

AA Gent in de eerste helft: Kalinic, Foket, Horemans (26' Dusenne), Bronn, Asare, L. Verstraete, Kubo, Esiti, Yaremchuk, Sylla, Dejaegere.



AA Gent in de tweede helft: Thoelen, Foket, Dusenne, Rosted, Avila, Raskin, Chakvetadze, L. Verstraete, Kalu, Janga, Koita (63' Inbrom).