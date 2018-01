Club Brugge blijft ook winnen in Spanje en klopt FC Groningen

Club Brugge nam het tijdens een oefenpot in Marbella op tegen de Nederlandse eersteklasser FC Groningen. Blauw-zwart won uiteindelijk met 1-2. Nieuwkomers Tomecak en Diatta speelden hun eerste minuten in het blauw-zwarte shirt, doelman Gabulov keek voorlopig vanop de tribune toe.

Club nam meteen het heft in handen. Refaelov werd net voor de grote rechthoek foutief gestuit maar de vrije trap van Vormer scheerde de deklat. De Bruggelingen bleven de wedstrijd controleren en na een heerlijke doorsteekpass van Refaelov kwamen ze ook verdiend op voorsprong. Vossen aarzelde niet om met zijn linker de 0-1 tegen de touwen te trappen.

Club probeerde ook in de tweede helft op zijn elan door te gaan, maar Groningen maakte zowaar gelijk via één van de weinige tegenprikken. Lars Veldwijk (ex-KV Kortrijk) scoorde de 1-1. Refaelov bleef de aandacht opeisen maar Dennis en Wesley konden de opgelegde kansen niet afwerken. In het slot kon Groningen het niet meer belopen en met de inbreng van nieuwkomers Tomecak en Diatta kreeg Club steeds meer kansen. Vanaken bewees op zijn beurt ook haarfijn een vrijschop te kunnen omzetten en een kwartier voor affluiten krulde hij de bal in doel: 1-2. Tijdens de slotfase wijzigde het spelbeeld niet meer.

Doelpunten: 17' Vossen 0-1, 46' Veldwijk 1-1, 80' Vanaken 1-2

Club Brugge in de eerste helft: Hubert - Masovic, Poulain, Denswil - Cools, Clasie, Nakamba, Vormer, Limbombe - Vossen, Refaelov



Club Brugge in de tweede helft: Horvath - Masovic, Simons, Mechele - Cools, Nakamba, Refaelov (80' Diatta), Vanaken, Dennis - Wesley, Vossen (Tomecak