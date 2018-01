Officieel: Laurens De Bock verlaat Club Brugge voor Engelse traditieclub

Na vijf jaar verlaat linkerflankverdediger Laurens De Bock competitieleider Club Brugge om bij de Engelse tweedeklasser Leeds United aan de slag te gaan, zo maakte Club Brugge woensdag bekend.

De 25-jarige De Bock werd in januari 2013 door Club voor 3,5 miljoen euro overgenomen van Sporting Lokeren. In Brugge won De Bock een landstitel en een Beker, maar basisspeler was hij er al een tijdje niet meer. Dit seizoen werd hij na de komst van Ivan Leko als hoofdcoach nog meer naar het achterplan verbannen. In totaal speelde de voormalige jeugd- en belofteninternational 150 competitiewedstrijden voor blauw-zwart. Bij Leeds zou hij een contract tot medio 2022 ondertekenen.

Leeds United is de huidige nummer zes in de Engelse Championship. In de prijzenkast van de traditieclub staan onder meer een FA Cup, een League Cups en twee Supercups. Daarnaast werd het team ook drie keer landskampioen (1969, 1974 en 1992). Ook in het begin van deze eeuw waren er nog sportieve hoogdagen, met nog een halvefinaleplaats in de Champions League in het seizoen 2000-2001. In de tweede groepsfase bleken ze toen te sterk voor RSC Anderlecht. Nadien kwam de club door financiële problemen in een vrije val terecht, met als dieptepunt drie seizoenen in de Engelse derde klasse tussen 2007 en 2010.