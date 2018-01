Pfizer stopt onderzoek naar medicatie tegen alzheimer en parkinson, geen jobverlies in België

Farmagigant Pfizer heeft beslist om het onderzoek naar en de ontwikkeling van medicatie tegen alzheimer en parkinson stop te zetten. Dat is bevestigd door medisch directeur dr. Danny D’Hulster van Pfizer België. De beslissing zal op termijn gevolgen hebben voor ongeveer 300 werknemers, voornamelijk in de VS en niet in ons land.

“De R&D (Research and Development) leverde niet de resultaten op die de patiënten konden helpen”, aldus D’Hulster. Pfizer heeft beslist om de vrijgekomen financiële middelen aan te wenden in de andere belangrijke therapeutische domeinen met eveneens een grote medische nood zoals oncologie, immunologie en zeldzame ziekten, om daar doorbraken te realiseren. D’Hulster benadrukt dat alzheimer en parkinson belangrijke ziekten blijven en verwijst naar de oprichting van een investeringsfonds om extern steun te geven aan onderzoek.

Prof. dr. Rik Vandenberghe, als neuroloog verbonden aan het UZ Leuven en gespecialiseerd in de ziekte van Alzheimer, begrijpt de beslissing van Pfizer. “Pfizer heeft in het verleden geïnvesteerd in alzheimeronderzoek, maar dat heeft niet geleid tot een geneesmiddel. Een trial kost gauw vele honderden miljoenen euro’s, en een bedrijf heeft ook een economisch belang”, aldus de professor. “Onderzoek naar dergelijke medicatie gaat gepaard met grootschalige studies bij 1.500 tot 1.600 patiënten gedurende 1,5 à 2 jaar.” De grootschaligheid van het onderzoek en de lange rekruteringsperiode maken het kostenplaatje hoog.

De professor beklemtoont dat het om één bedrijf gaat dat beslist om te stoppen met R&D naar alzheimermedicatie en dat er nog andere bedrijven zijn, grote en kleinere, die blijven investeren in het domein. Hij benadrukt dat er een grote medische nood is aan alzheimermedicatie en dat het belangrijk is dat patiënten en familieleden blijven meewerken aan studies.