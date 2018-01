Hevige sneeuwval en afgesloten skistations, toch geen reden tot paniek: “skigebieden zijn hierop voorzien”

Dorpen die van de buitenwereld zijn afgesloten, skistations die dichtgaan: met de zware sneeuwval komen ook de doemberichten uit de skigebieden. Sneeuwsport Vlaanderen ziet echter geen reden om de reisplannen aan te passen. “Skigebieden zijn hierop voorzien.”

De voorbije week werden de skigebieden in Europa van uitzonderlijk veel sneeuw voorzien. Reizigers kwamen daardoor voor korte of langere tijd vast te zitten in afgesloten skigebieden, zoals de voorbije dagen nog in het Zwitserse Zermatt. Reisbijstandsorganisatie Touring kreeg al 20 procent meer oproepen uit skigebieden dan vorig jaar.

‘De komende dagen klaart de hemel op’, meldt Christophe Coppens, communicatiemanager van Sneeuwsport Vlaanderen. Die denkt dat de zwaarste sneeuwval stilaan achter de rug is. ‘Het kan ’s nachts uiteraard nog bijsneeuwen. Daarom is het belangrijk dat mensen ter plaatse heel goed luisteren naar lokale berichtgeving.’

“Sneeuw op wegen wordt geruimd”

Reizigers die de komende dagen en weken vertrekken, moeten volgens Coppens niet panikeren. ‘De skigebieden zijn hierop voorbereid en de sneeuw wordt geruimd. In extreme gevallen - als een lawine bijvoorbeeld een weg verspert - zijn dorpen inderdaad een aantal uren afgesloten van de buitenwereld, maar de autoriteiten zitten daar ook niet stil.’

Coppens drukt mensen die met de auto op wintersportvakantie gaan wel op het hart om winterbanden en sneeuwkettingen te voorzien en warme kledij en eten en drinken mee te nemen in de wagen. ‘Rem voorzichtig en haal bij terugkeer de sneeuw van het autodak.’

“Topjaar met goede sneeuwkwaliteit”

Ook een aantal skistations werden door de hevige sneeuwval tijdelijk afgesloten, maar ook dat blijft volgens Coppens uitzonderlijk. ‘En dat gebeurt anders ook, bijvoorbeeld bij te grote windstoten of slechte zichtbaarheid.’

Algemeen is de zware sneeuwval voor Sneeuwsport Vlaanderen vooral goed nieuws voor de sneeuwzekerheid de komende dagen en weken. ‘Ook mensen die nu naar lager gelegen skigebieden vertrekken, hebben een topjaar met zeer goede sneeuwkwaliteit.’