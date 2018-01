“Boze” Romelu Lukaku kan niet lachen met ‘voodooverhaal’ van Everton-eigenaar en reageert scherp

Romelu Lukaku is boos. Everton-eigenaar Farhad Moshiri beweerde tijdens een speech dat de Rode Duivel niet bijtekende omdat hij tijdens de onderhandelingen een vreemd telefoontje kreeg van zijn moeder. “Een of andere voodoo had haar gezegd dat hij moest tekenen voor Chelsea”, zei Moshiri. Die heeft nu mogelijk een proces aan zijn been.

“Zijn manager kwam op een bepaald moment naar hier om het contract te tekenen, maar toen kreeg Lukaku een telefoontje van zijn moeder. Er was een soort bedevaart aan de gang in Afrika en een of andere voodoo had haar gezegd dat hij moest tekenen voor Chelsea. Wat moet je dan doen?”, vroeg Moshiri zich luidop af.

Klinkklare onzin, reageert een “boze en verontwaardigde” Lukaku nu via een vertegenwoordiger. “Romelu is zeer katholiek en voodoo is geen onderdeel van zijn leven of overtuiging. De reden waarom hij geen nieuw contract tekende bij Everton is simpelweg dat hij geen vertrouwen had in de club en het project van meneer Moshiri. Hij wilde een volgende stap maken in zijn carrière en de mogelijkheid krijgen om te vertrekken.”

De Rode Duivel, die dit seizoen al zestien keer scoorde voor zijn nieuwe club Manchester United, overweegt dan ook juridische stappen tegen de Everton-eigenaar. “Lukaku neemt afstand van zijn beweringen en bekijkt welke stappen hij tegen hem kan ondernemen”, klinkt het.