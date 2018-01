Antwerp laat Mamoutou N’Diaye naar Saudi-Arabië vertrekken

De Malinese middenvelder Mamoutou N’Diaye verlaat eersteklasser Antwerp om bij het Saudische Ohod Club aan de slag te gaan, zo maakte de club uit Medina bekend op zijn Twitter-account.

De negenvoudige international was sinds de zomer van 2015 bij toenmalig tweedeklasser Antwerp aan de slag. Vorig seizoen vierde hij mee de promotie naar eerste klasse, waar hij in de heenronde van dit seizoen niet verder kwam dan acht wedstrijden. Onlangs vertrok hij ook niet mee op stage met The Great Old, een signaal dat een transfer nakende was.

Voor zijn passage bij Antwerp kwam N’Diaye in ons land achtereenvolgens ook uit voor AA Gent (2008-2013), Bergen (uitleenbeurt in 2010-2011) en Zulte Waregem (2013-2015).