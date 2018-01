Bestuurder rijdt paard naast ruiter aan en pleegt vluchtmisdrijf. “De chauffeur reed gewoon door. Hij gaf zelfs nog gas bij”

Sint-Niklaas - De uitbaters van de bekende manege La Rosteehoeve in Nieuwkerken-Waas zijn op zoek naar de chauffeur die dinsdag wedstrijdruiter Femke de Graaf op haar paard aanreed. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar liet heel wat brokstukken achter.

Femke de Graaf (19) kwam om 17.00 uur op haar paard Opalia de oprit van La Rosteehoeve af, en draaide in de richting van Vrasene. Op dat moment zag de jonge ruiter een chauffeur aan hoge snelheid vanuit de andere richting op haar toekomen. “Ik stapte zoals steeds op mijn paard dicht tegen de haag en droeg een fluorescerend hesje”, doet Femke het verhaal. “Omdat de chauffeur niet bleek te vertragen, deed ik met mijn arm teken om voorzichtig te zijn. Maar dat deed de bestuurder niet. Mijn paard werd met een enorm klap aangereden ter hoogte van zijn achterste benen. Daarna reed de chauffeur gewoon door. Hij gaf zelfs nog gas bij. Door de snelheid waarmee alles gebeurde kon ik niet zien wie er achter het stuur zat, of de nummerplaat van de wagen onthouden.”

Femke slaagde erin om na de aanrijding haar paard onder controle te houden, waardoor het dier niet in paniek geraakte. Zelf werd ze niet gewond. Paard Opalia hield aan de klap een grote wonde aan het achterbeen over. “We kunnen nu alleen maar hopen dat er inwendig niets gebroken of gescheurd is”, zegt Femke. “Dat blijft voorlopig nog afwachten. De kans is in elk geval groot dat het paard nu een schrik te pakken heeft gekregen voor auto’s. Hij is nog maar drie jaar oud, en was nog niet zo gewend aan het verkeer.”

Brokstukken

De chauffeur liet ter plaatse heel wat brokstukken achter. Het gaat wellicht om een kleine grijze Ford. “Heel wat onderdelen van de bumper en het rechtervoorlicht bleven verspreid over heel de straat liggen”, stelde Jeannette Coolen, uitbaatster van La Rosteehoeve en moeder van Femke vast. “Wie meer informatie zou hebben, roepen we op om dat aan de politie te melden. Levensgevaarlijk rijgedrag als dit moet gestopt worden.”

De lokale politie van Sint-Niklaas heeft een onderzoek geopend naar de zaak.