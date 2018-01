Leen (24) moest jarenlang pesterijen ondergaan: “En nee, het heeft me niet sterker gemaakt”

De 24-jarige Leen Gijs heeft in een opmerkelijke blog neergeschreven hoe ze jarenlang pesterijen moest ondergaan als tiener. De studente Communicatiewetenschappen vertelt aan Het Nieuwsblad Online hoe ze nu klaar is om het taboe te doorbreken, op haar eigen manier. “Ik stop met aan die ervaring positieve gevolgen te koppelen. Die erkenning verdient het niet”, vertelt Leen.

Foto: Leen Gijs

“Zo, het is eruit; Ik ben gepest geweest.” Met die woorden start Leen Gijs (24) haar dappere relaas. “En nee, ik kan en wil niet zeggen dat het me sterker heeft gemaakt. Ik sta positief in het leven, maar ik heb alles destijds heel fel geminimaliseerd. Nu wil ik stoppen met allerlei positieve dingen te koppelen aan de pesterijen.”

“Mensen zeggen dat altijd over zichzelf; goed dat ik daar sterker van geworden ben. Ze zeggen dat je daardoor geworden bent wie je bent. Ik volgde die logica. Maar eerlijk, ik denk dat ik even goed iemand tof en ambitieus had kunnen zijn zonder dat ik dat moest meemaken. Je wil daar graag iets goeds aan koppelen en als dat mensen helpt, oké. Maar ik vind dat het die erkenning niet verdient, als bouwsteen van mijn geluk zogezegd. Dat gun ik de pesters niet.”

“Even dacht ik dat ik vrienden kon zijn met ‘het brein’”

Het begon bij Leen allemaal met de DLHC. “Een clubje van mijn klasgenoten in het zesde leerjaar. Bijna een deel van de klas was lid. DLHC, de Leen-Hatertjes-Club. Zo open als de pesters er tegen mij over waren, zo snel kwam dat nieuws ook terecht bij mijn juf. Een klasgesprek later was ik vergevingsgezind. Ik had het uitgepraat en uitgesproken met ‘het brein’ achter die club. We raakten bevriend… Dacht ik.”

De start van haar middelbare schooltijd was de voorbode van een periode vol pesterijen. “Het meisje greep met beide handen de kans om bijna heel de klas tegen mij op te zetten. Naar school gaan werd verschrikkelijk. Ik werd uitgescholden, mijn klasgenoten roddelden, ze maakten mij zwart, op alles kreeg ik commentaar. ” Maar daar bleef het niet bij. De website www.dhlc.be werd in het leven geroepen. Op de pagina prijkte er een foto van Leen in Boeddha-houding. Met Paint was er een fluogroene penis en een snor bijgetekend. “Geloof mij als je als 12-jarig meisje zo’n link open klikt, is dat toch wel serieus slikken. Ik probeerde het overal te laten lijken dat er niets aan de hand was en de pesterijen mij niet raakten, maar vanbinnen werd ik beetje bij beetje meer vermorzeld.”

Foto: Leen Gijs

Totdat het op een dag allemaal te veel werd. “Een hele groep had zich weer rondom mij verzameld en het werd allemaal te veel. Een vriendin heeft mij toen gedwongen om naar de klastitularis te gaan. De school is er onmiddellijk heel serieus mee aan de slag gegaan, de directeur werd erbij betrokken en in samenspraak met mij en mijn ouders zochten ze de beste manier om de pesterijen aan banden te leggen”, vertelt ze. “Maar pijnlijk genoeg zijn er ook té veel verhalen die eindigen in mineur.”

Waarom?

“Het ergste vind ik dat ik nog altijd niet weet waarom”, vertelt Leen. “Jarenlang was ik onzeker. Gekwetst. Ik vroeg me steeds af: zou er misschien iets mis met me zijn? Sinds 4 à 5 jaar kan ik praten over wat er toen gebeurd is, zonder dat de tranen mij onmiddellijk in de ogen springen. Jarenlang schaamde ik me, want IK werd gepest, dus IK was de loser”, aldus Leen. “Ik weet nog altijd niet hoe ik zou reageren als ik ‘het brein’ zou terugzien.”

“Maar ik heb nu eindelijk beseft dat ik daarmee zelf het taboe onderhoud. Daarom kom ik zelf toch met mijn verhaal naar voren. Scholen houden ook acties natuurlijk. Maar soms voelen die afstandelijk aan. Een oprecht verhaal ten opzichte van een theorie maakt misschien een wereld van verschil. Het enige wat ik wil is dat mensen beseffen dat ze zich nooit moeten schamen”, vertelt de studente.

“Ik zou hier nog boeken over kunnen volschrijven, omdat dit onderwerp mij zo hard raakt. Die boeken zal ik jullie besparen, maar één ding wil ik nog meegegeven; Als je zelf ooit zoiets meemaakt(e), durf erover te praten! Jij moet je voor niets schamen. De enige die zich moeten schamen zijn zij, want niemand heeft het recht op zo’n manier jouw leven te beïnvloeden”, besluit ze haar blog.

- LEES HIER Leens volledige verhaal -