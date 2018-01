Ophefmakende beelden: lerares hardhandig gearresteerd nadat ze kritiek gaf op opslag voor opzichter

Een lerares uit de Amerikaanse staat Louisiana is maandagavond op hardhandige wijze gearresteerd tijdens een schoolmeeting. Deyshia Hargrave had net voordien haar kritiek geuit op het verhoogde loon dat de opzichter van het schoolsysteem zou opstrijken. Die zou namelijk met 38.000 dollar stijgen, terwijl er volgens het bestuur al jaren geen budget meer vrij was voor de leerkrachten.

De lerares schuwde de harde woorden niet tijdens de meeting. Foto: Kameraone

De dame werkt als lerares Engels in een middelbare school binnen het Vermillion Parish School District. Tijdens de bijeenkomst schuwde ze de harde woorden niet. “Het voelt aan als een slag in het gezicht van alle leerkrachten, medewerkers in het cafetaria en alle andere personeelsleden”, liet ze weten aan het schoolbestuur. “We werken hier erg hard om ons loon te kunnen behouden. En doordat ik hier al enkele jaren lesgeef, zie ik intussen hoe onze klasgroepen steeds groter worden. Het is een trieste dag voor de leerkrachten in Vermillion Parish.”

Arrestatie in de gang

Haar oproep om het vernieuwde contract in te trekken, kon echter niet op sympathie rekenen bij Antony Fontana, de voorzitter van het schoolbestuur. Hij weigerde te reageren op haar vraag, ook toen een collega van Hargrave liet weten het daarmee oneens te zijn. Nadien ging de meeting gewoon verder.

Toen Hargrave voor een tweede maal aan het woord mocht komen, raakte de situatie verhit. Opnieuw stelde ze de vraag waarom de opzichter in tegenstelling tot de leerkrachten een loonsverhoging kon krijgen. Voor een agent in de zaal bleek dat voldoende om in te grijpen. Hij vroeg de lerares meermaals om de ruimte te verlaten, maar ze weigerde. Pas toen de man aanstalten maakte om haar vast te grijpen, trok ze haar arm weg en verliet ze de zaal.

De arrestatie van Hargrave. Foto: Kameraone

Heel even leek de situatie opnieuw onder controle, maar daar kwam snel verandering in toen de agent haar alsnog arresteerde in de gang. Op beelden van lokale zender KATC valt te zien hoe Hargrave op de grond ligt en in de boeien wordt geslagen. “Wat ben je aan het doen? Hou je me voor de gek?”, riep de lerares naar de agent. Zijn reactie bleef beperkt tot een aanmaning voor de vrouw om zich niet meer te verzetten. Nadien werd ze meegenomen naar het politiekantoor.

“Beveiligingsagent deed niks verkeerd”

Laurie Leblanc, nota bene een van de leden van het schoolbestuur, uitte na het incident meteen haar ongenoegen. “Hetgeen wat hier vanavond is gebeurd, de manier waarop vrouwen worden behandeld in Vermillion Parish… Dat heb ik nog nooit zien gebeuren met een man. Nooit.”

Een lik van het schoolbestuur uitte na het incident haar ongenoegen. Foto: Kameraone

Voor Fontana kwam de arrestatie daarentegen niet als een verrassing. “Ze heeft de regels van de meeting verbroken”, verklaarde hij achteraf. “De beveiligingsagent heeft niks verkeerd gedaan, hij deed enkel maar zijn werk.” De voorzitter zou ook gezien hebben hoe de schermutseling startte tussen de vrouw en de agent toen ze net de zaal had verlaten.

Puyau liet aan KATC weten dat het schooldistrict niet van plan is om een klacht in te dienen tegen Hargrave. Of de agent zelf ingreep of het bevel kreeg van het schoolbestuur, blijft voorlopig onduidelijk.

De financiering van het onderwijs in de Verenigde Staten is overigens een probleem waarmee het hele land te kampen heeft. Uit een studie daterend van het schooljaar 2015-2016 blijkt dat een Amerikaanse leerkracht gemiddeld 600 dollar uit eigen zak moet betalen om de leerlingen van degelijk lesmateriaal te voorzien.