Als u donderdagochtend de weg op moet, is het extra opletten. Het KMI verwacht immers dichte mist. Mistlichten aansteken en voldoende afstand houden is de boodschap.

In het tweede deel van de nacht en donderdagochtend kan nevel of mist plaatselijk de zichtbaarheid beperken, zegt Frank Deboosere. “Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in de Ardennen kan verspreide mist voorkomen.”

De politie geeft de raad mistlichten aan te steken en voldoende afstand te houden.