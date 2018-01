Mirallas helpt Olympiakos amper drie dagen na aankomst in Griekenland al mee aan bekerzege

Kevin Mirallas heeft woensdag, amper drie dagen na zijn aankomst in Piraeus, zijn debuut gemaakt bij Olympiakos. In de achtste finales van de Griekse beker kreeg de Rode Duivel meteen een basisplaats. Olympiakos plaatste zich voor de kwartfinales na een 2-0 zege in de return tegen Platanias, de rode lantaarn in de competitie.