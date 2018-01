Overvallers met bijlen plegen grote juwelenroof in Ritz-hotel Parijs: buit is miljoenen waard

Brussel - Vijf gewapende overvallers hebben een overval gepleegd op de juwelierszaak in het luxueuze Ritz-hotel in Parijs. De dieven sloegen met bijlen de vitrines in. Ze gingen ervandoor met een buit waarvan de waarde geschat wordt op maar liefst 4,5 miljoen euro.

De overvallers drongen rond 19.00 uur de juwelierszaak van het vijfsterrenhotel op de beroemde place Vendôme binnen met hun bijlen in de aanslag. Ze sloegen de vitrines aan diggelen en gingen aan de haal met de juwelen.

Drie van hen konden inmiddels worden ingerekend door agenten die tasers gebruikten. De drie zijn bij de politie gekend voor eerdere juwelendiefstallen. De twee anderen wisten te ontkomen op scooters. Zij zouden de buit bij zich hebben, meldt Le Parisien.

Volgens Le Figaro, op gezag van de politieprefectuur, vielen er geen gewonden.

Getuige: “Totale paniek”

Een vrouw die op het moment van de overval een cocktail aan het drinken was in de Hemingway Bar in het hotel vertelt aan ‘Time’ dat er “totale paniek” uitbrak. “Ik zag gemaskerde mannen met geweren, en wilde alleen maar vluchten. Ik ontsnapte. Ik rende en rende. Ik belandde in de kelder van het Ritz en bleef lopen, ook al wist ik mijn weg niet. Ik wist niet wat er gebeurd was. Ik dacht dat het een aanslag was.

Het Ritz is een luxueus hotel waar kamers minstens 1.000 euro per nacht kosten en dat populair is bij beroemdheden.