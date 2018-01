Brusselse raadkamer gaat tegen argumenten Theo Francken in en beveelt vrijlating Soedanees

Brussel - Een Soedanese migrant die opgesloten zat in een gesloten centrum in ons land, moet vrijgelaten worden na een beslissing van de Brusselse raadkamer woensdag. Dat bericht de Franstalige omroep RTBF. De beslissing van de raadkamer zou volgens de RTBF ingaan tegen de argumenten van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

De migrant was 25 jaar en afkomstig uit een boerenfamilie van de etnie dinka. Als hij naar zijn land zou worden uitgewezen, bestond het risico op mishandeling.

De Soedanees verbleef aanvankelijk in het centrum voor illegalen in Vottem. Samen met enkele landgenoten had hij van een rechter in Luik het verbod verkregen om uitgewezen te worden. Nadien verhuisde de man naar het centrum in Steenokkerzeel. De behandeling van zijn vraag om vrijgelaten te worden, gebeurde dus voor de Brusselse rechtbank.

De advocaat van de man pleitte dat, sinds de nota van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen, en sinds het rapport van het Tahrir-instituut over folteringen in Soedan, zijn opsluiting niet langer gerechtvaardigd was want een repatriëring komt er toch niet op korte termijn.

De autoriteiten hebben wel nog 24 uur om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Brusselse raadkamer. Bij het kabinet-Francken wilde men woensdagavond nog niet reageren.