Vermoord omdat ze doodrijder van zus liet straffen

Een heldin in wording was Iryna Nozdrovska, een baken van hoop in Oekraïne. Omdat ze de neef van een rechter had laten vervolgen, in een land waar Vrouwe Justitia verblind is door corruptie en nepotisme. De man had haar zus doodgereden. Hij was dronken, pleegde vluchtmisdrijf maar leek toch vrijuit te gaan. Nozdrovska liet ondanks de bedreigingen niet los en de doodrijder werd veroordeeld. Een dag na de veroordeling werd ze doodgestoken. Zijn vader heeft de moord bekend. Gevreesd wordt dat het proces tegen hem een farce wordt.