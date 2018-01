“Reageer met een racistische ervaring”, vroeg Antwerpenaar Akram (17) op Twitter. De reacties had hij niet verwacht

Toen Antwerpenaar Akram (17) op Twitter vroeg om te reageren met een racistische ervaring, vormde zich in een mum van tijd een stortvloed aan reacties. “De getuigenissen tonen stuk voor stuk aan dat racisme nog lang niet verdwenen is uit onze samenleving.”

Foto: H&M

Het was het incident van kledingketen H&M, die een reclamefoto van een zwart jongetje met een trui met het opschrift ‘coolest monkey in the jungle’ online had gezet, dat de zeventienjarige Akram uit Antwerpen ertoe aanzette zijn bewuste tweet te doen. “Ik merkte dat veel mensen vonden dat er overdreven gereageerd werd”, legt hij uit aan de redactie van Het Nieuwsblad. “Terwijl het wél een vorm van racisme was. Toen heb ik mensen online gevraagd naar hun racistische ervaringen.”

Stroom aan reacties

Akram, die zelf geboren is in Antwerpen en Marokkaanse roots heeft, wilde naar eigen zeggen de mensen wakkerschudden. “Racisme is nog altijd een groot probleem. Ik ken vrienden die telefonisch te horen krijgen dat ze uiterst geschikt zijn voor een job, maar vreemde blikken krijgen eenmaal ze op gesprek komen. Op de tram kijken mensen vies en durven ze niet naast hen te gaan zitten.”

Citeer dit met een racistische ervaring — Akram (@AkramZannahi) 9 januari 2018

De oproep die Akram dinsdag op Twitter zette, kende massaal veel respons. “Mijn gsm biept onophoudelijk. Ik had nooit gedacht dat mijn simpele vraag zo’n stroom aan reacties zou teweegbrengen. Reacties die stuk voor stuk aantonen dat racisme nog altijd een groter probleem is dan veel mensen denken.”

Jongen achter kassa dacht dat donkere dame voor mij had gestolen wat niet waar was ,hij zei daarna tegen mij ,"altijd die zwartjes" ,ik ben naar bedrijfsleider gestapt die hem heeft ontslagen ,ik accepteer dat soort gedrag niet — Eline (@lienepien1) 9 januari 2018

Ik werkte in een kledingzaak waar de bedrijfsleider doodleuk tegen mij zei dat ik op donkere meisjes moest letten, want die pikken altijd. Hallo, heb je geen ogen in je hoofd? dacht ik toen. Hoe kun je dat tegen mij zeggen? — CheReal (@CheGuevaarlijk) 9 januari 2018

De politie stond ooit voor onze deur, iemand had bikini's gestolen en het was een zwarte vrouw. Dus mama moest met de combi mee naar die winkel gaan om dan te horen "neje twas een andere negerin" — DANIEL (@danielmaerien1) 10 januari 2018

Van dit soort citaten moeten er honderden, duizenden komen. Dikke boeken vol. Misschien dat dan de ogen opengaan van de mensen die altijd roepen: bij ons is er geen racisme. — Ghurabalbayn (@ghurabalbayn) 10 januari 2018

Moest langs bij een klant om te helpen Toen ze de deur opendeed begon ze direct te schelden da ik een “vuile bruine” was en een “buitenlander” en moest terug naar mijn eigen land — YOUNG BLOOD (@IssaBurak) 9 januari 2018

Ik reed ooit in een fuik op de snelweg. Routinecontrole. Alle auto's werden gecontroleerd. Gebeurde bij de pompplekken. Auto naast mij gebeurde grondig (vier zwarte inzittenden) toevallig 1 vriendin van me. Ik begroette ze hartelijk en toen mochten ze doorrijden. — Korneel Evers (@Korneel_Evers) 9 januari 2018

In het derde kleuterklas zat ik te huilen en mijn toenmalige leerkracht zei: Stop met wenen het ruikt naar natte neger. Dit was mijn eerste racistische ervaring. (In een privéschool dan nog) https://t.co/gXxaY2wRoq — Grace Jones Jr. (@DaughterofDivus) 9 januari 2018

Gesprek tussen twee jongens in de trein: "Ik heb echt een tyfushekel aan Marokkanen, Badr is nou een typische Marokkaan." En dan naar mij kijken en lachend zeggen: "Tegen Turken heb ik niets, zijn altijd rustig. Vooral de meisjes." https://t.co/sF8ScBc4D1 — Sa R. de Vries (@SafaTweets) 10 januari 2018

Ik zat met een Marokkaan ik de klas en iemands gsm was gestolen toen. De politie kwam langs om ENKEL onze boekentassen te controleren. De ene guy had de nerve om nog aan de Marokkaan te vragen om z’n broekzak leeg te maken terwijl de rest dat niet moest doen. Like… https://t.co/f1lYFs4DAm — mirushe (@MirusheXhaferi) 9 januari 2018

Een legerprint shirt aanhebben en dan uw leekracht die vraagt of ge u ga aansluiten bij de IS — BEYZA (@bzazed) 10 januari 2018

Panos:"je mag komen werken maar best sta je niet bij de broodjes want anders verliezen we klanten. De zaak om de hoek is failliet gegaan omdat er daar een negerin werkte.Je magvanachter de afwas doen maar best niet naar buiten komen. Aleja wij hebben niks tegen kleurlingen hoor!" https://t.co/HxybEiVwGY — 26-10 (@mudi_may) 9 januari 2018

Zo een leerkracht in de lagere school zei ooit is da ik alleen een kousenbroek aan doe omda ik mijn zwarte huid wil bedekken. Daarna moest ik de rest van de speeltijd in de hoek staan omdat het volgens haar te warm was om een kousenbroek aan te doen. Ik was 12. https://t.co/k4rqP6xOzf — leila (@x___LS___x) 9 januari 2018

In een volle bus een lege plek naast je hebben en niemand die naast je komt zitten https://t.co/Mld4jkUXri — Zattie (@Tommyturner_17) 9 januari 2018

Enkele jaren geleden waren mijn ouders opzoek naar een nieuwe huis omdat we wouden verhuizen. 3 keer hadden we met mensen gesproken aan de telefoon, afspraak gemaakt en eens dat we aankomen is het huis al verkocht of niet meer te koop. https://t.co/FMcflFXr9a — Ilyach Ouattara (@i_ilyach) 9 januari 2018