De ergste nachtmerrie van een gevangenisdirecteur: “Als ze hem achter de tralies zetten, gaat hij eraan”

Het is de ergste nachtmerrie voor een gevangenisdirecteur: zelf achter de tralies belanden. En net dat is het wat Jef Buts (66) boven het hoofd hangt. De rechter bedacht de blinde man met vier jaar cel voor de aanranding van drie gevangenen. Een van de slachtoffers van Buts is formeel. “Als ze hem naar de bak sturen, gaat hij eraan.”

De blinde gevangenisdirecteur stond terecht voor het aanranden van verscheidene gevangenen tussen 1998 en 2013, in Hoogstraten en in Wortel. Hij eiste seks in ruil voor gunsten: een beter regime, of een ...