Antwerp verlengt contract sterke verdediger

Antwerp heeft het contract van Dylan Batubinsika verlengd. De 21-jarige verdediger ligt nog voor de komende 4,5 jaar vast en tekende op de stage in Spanje een nieuwe verbintenis tot 2022. De verdediger wordt op die manier beloond voor zijn sterke eerste seizoenshelft.

Batubinsika was zonder één wedstrijd ervaring op het hoogste niveau overgekomen van Paris Saint-Germain, maar speelde meteen een belangrijke rol in het succes van Antwerp. Tot op het moment dat hij in december geblesseerd uitviel was hij de enige veldspeler die geen enkele minuut miste. Zijn vorige contract was er één tot 2019 met een optie op een extra jaar.