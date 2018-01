Na de winterstage in Marbella is Standard terug in het land. Ook in 2018 blijft de missie van de Rouches hetzelfde: play-off 1 halen. “Anders is het seizoen mislukt, zelfs als we de beker winnen”, klinkt het. Vijf vaststellingen van de afgelopen week.

1. Sa Pinto blijft Sa Pinto

Na vijf minuten weggestuurd worden in een oefenduel, Ricardo Sa Pinto is wie hij is en blijft wie hij is. “Er werd een duidelijke duwfout gemaakt op Christian Luyindama, die ...