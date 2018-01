Corrupte werknemer verdient tot 130.000 euro op de kap van Delhaize

Het Brusselse hof van beroep heeft de 66-jarige Hugo J. ­veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel en een geldboete van 9.000 euro. De voormalige werknemer van Delhaize had zich jarenlang verrijkt op de kap van de warenhuisgroep, voor een bedrag dat naar schatting is opgelopen tot 130.000 euro.

J. was vanaf 1997 hoofd van de dienst calculatie binnen Delhaize en stond in voor de voorbereiding van de contracten met de aannemers. Hij vroeg die aan­nemers om hun offerte te laten zakken, ­zodat hij hen bij de eindverantwoorde­lijken binnen Delhaize kon aanbevelen. In ruil ontving hij cash geld, snoepreisjes, tickets voor sportwedstrijden en schilderwerken aan zijn huis. Volgens Delhaize knoeide J. ook met de facturen, zodat het omkoopgeld aan het bedrijf kon worden doorgerekend, maar dat ontkende de man.

J. werkte samen met een ingenieur die de werven voor Delhaize voorbereidde en opvolgde. Die man kreeg eveneens een celstraf van 2 jaar met uitstel en een geldboete van 9.000 euro. Eén aannemer werd vrijgesproken, een tweede kreeg een opschorting en twee bedrijven kregen geld­boetes van 55.000 en 27.500 euro, waarvan telkens de helft met uitstel.