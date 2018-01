Chelsea en Arsenal komen niet tot scoren in flauwe topper

De heenwedstrijd van de halve finales van de Engelse League Cup tussen Chelsea en Arsenal is woensdagavond op een sisser uitgedraaid. Op Stamford Bridge eindigde de kleurloze Londense derby op 0-0. Thibaut Courtois pakte uit met een goede redding, een tegenvallende Eden Hazard werd vijf minuten voor tijd gewisseld.

In een gelijkopgaande eerste helft kwam Victor Moses twee keer dichtbij de openingstreffer. De winger van Chelsea kon vanuit scherpe hoek uithalen, telkens keerde doelman Ospina zijn inzet. Aan de overkant moest Thibaut Courtois op slag van rust redding brengen op een vrije schietkans van Alex Iwobi.

Na de pauze trok de thuisploeg het laken naar zich toe, maar uitstekende kansen leverde dat niet op. “The Blues” wilden nog een penalty in de slotminuten, maar de Video Assistant Referee (VAR) zag geen overtreding van Danny Welbeck op Cesc Fabregas. Eden Hazard, die ongelukkig was in zijn acties, werd vijf minuten voor het einde naar de kant gehaald. Michy Batshuayi mocht de blessuretijd volmaken.

De terugwedstrijd in het Emirates Stadium wordt op 24 januari gespeeld. Dinsdagavond boekte Manchester City een zuinige 2-1 zege tegen tweedeklasser Bristol City, de return in Bristol staat op 23 januari op het programma.