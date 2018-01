Meunier verrast met stevige uitspraken ondanks zege PSG: “Ik kreeg het op mijn heupen”

PSG heeft nog maar eens gewonnen in Frankrijk. In de beker ging het met de vingers in de neus met 0-2 winnen op bezoek bij Amiens. Thomas Meunier stond de hele match op het veld, maar was ondanks de zege erg scherp voor zijn ploegmaats.

“Deze zege voelt aan als een armzalig gelijkspelletje”, aldus Meunier voor de camera’s van France 3. “We zijn de match niet goed begonnen. Onze mentaliteit was niet erg professioneel vandaag... ik kreeg het op mijn heupen. We hebben veel kwaliteit, meer dan de andere ploegen, en slagen er daardoor altijd wel in om te winnen. Deze zege is dus logisch voor mij, maar we beginnen de match niet op de goede manier.”

“Tegen Rennes (1-6 zege, nvdr) namen we het serieus. Hier liepen simpele dingen mis, zoals balletjes over drie meter. Of het nu Amiens of Real Madrid is, je moet je op dezelfde manier voorbereiden. Jammer genoeg was dat vandaag niet het geval.”