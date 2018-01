Standard claimt interesse van Club Brugge en Anderlecht voor gewezen kapitein

Standard wil Alexander Scholz (25) verkopen voor 2 miljoen euro. Alleen wil geen enkele ploeg dat momenteel betalen voor een bankzitter. Toch wordt de verdediger in het Luikse gelinkt aan Anderlecht, Club Brugge en Bordeaux, maar geen van die clubs zit echt te wachten op Scholz. De Rouches doen er gewoon alles aan om hem aan te prijzen.

Door de stormachtige ontwikkeling van Luyindama bij Standard mag Alexander Scholz uitkijken naar een andere club. Met slechts ­522 speelminuten en nog een jaarsalaris naar Duchatelet-normen weegt de gewezen kapitein zwaar op het Luikse budget.

De Rouches willen wel nog 2 miljoen euro opstrijken voor Scholz, maar dat wordt moeilijk. De Deen heeft maar 1,5 jaar contract meer en voorlopig zijn er alleen huurvoorstellen met een aankoopoptie. Geen enkel team wil risico’s nemen, terwijl Standard toch een definitieve transfer beoogt.

Maar de interesse is – althans volgens Luikse bronnen – aan het groeien. Toeval of niet, maar Scholz wordt onder meer aan Anderlecht gekoppeld. Die link is natuurlijk makkelijk gelegd, want paars-wit zoekt een verdediger voor het geval Dendoncker vertrekt en was drie jaar geleden fel geïnteresseerd toen Scholz in extremis Sclessin verkoos. Bovendien was Scholz zijn manager, Stijn Françis, gisteren op het oefenkamp van RSCA in La Manga. Helaas, Anderlecht benadrukte direct dat Scholz voor hen geen optie is en dat hij onder Hein niet veel zou spelen.

Club Brugge dan. Dat zou geïnteresseerd zijn om Scholz over te nemen met het oog op volgend seizoen. Trainer Leko kent hem nog van bij Lokeren en is een fan. Al wordt die liefde aan Brugse kant toch niet meer uitgesproken. Het Franse Bordeaux tot slot polste naar verluidt, maar de staartploeg uit de Ligue 1 haalde met Paul Baysse van Malaga al een andere verdediger.

Extra middenvelder

Scholz wordt dus in de etalage gezet, maar bij Standard moeten ze creatief zijn om hem aan hun voorwaarden te kunnen verkopen en de speler heeft een voorkeur voor Rusland of Duitsland.

Het geld zou voor de Rouches sowieso handig zijn om voor de competitiehervatting tegen Eupen nog een middenvelder te halen. Ibrahima Seck van Waasland-Beveren is nog in beeld, maar het bestuur heeft geen zin in een biedoorlog met Genk voor een speler die in juni transfervrij is. Daarom bewandelt het ook andere pistes.