Man van tien miljoen speelt niet meer voor Anderlecht

Anderlecht verloor in Spanje een oefenmatch van Utrecht met 3-4. Opvallend was dat Nicolae Stanciu niet meer in actie kwam. De Roemeen trainde de voorbije dagen nochtans voluit, maar had gistermorgen plots kleine kwaaltjes en hield het bij lopen. In werkelijkheid wilde de man van 10 miljoen geen enkel risico meer nemen met het oog op zijn nakende transfer naar Sparta Praag. Er is nog een verschil tussen vraag en aanbod, maar volgens zijn makelaar is de deal voor 99,99 procent rond. Anderlecht wil liefst het bod nog zien verhogen naar circa 4,75 miljoen plus bonussen, tegen het weekend wordt er een doorbraak verwacht. Stanciu moet de duurste transfer in de clubgeschiedenis van Praag worden. Waar hebben we dat nog gehoord?