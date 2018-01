Anderlecht-middenvelder Trebel neemt fans op de korrel: “Dat ze Hanni uitfluiten vind ik een beetje bizar en niet correct”

Adrien Trebel (26) heeft recht van spreken. Hij was de beste speler van Anderlecht in de heenronde, één van de weinige wintertransfers die wél slaagden en de Fransman wordt gewaardeerd door zowel ploegmaats als fans. Daarom roept Trebel de supporters op om ook in deze woelige tijden achter RSCA te blijven staan. Ook achter kapitein So­fiane Hanni.