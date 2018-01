Dodentol door modderstromen in Californië stijgt tot zeventien

Het aantal dodelijke slachtoffers van de modderstromen in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië is gestegen tot zeventien. Dat zegt de sheriff van de county Santa Barbara, Bill Brown.

“We hebben zeventien dodelijke slachtoffers en zeventien vermisten. Maar het is toeval dat het om een gelijk aantal gaat. We denken niet dat alle zeventien vermisten dezelfden zijn als de zeventien die worden onderzocht door de lijkschouwer”, zei Brown.

De meeste slachtoffers vielen in de omgeving van Montecito, in de county Santa Barbara. Dat is vlak bij het gebied waar de bosbrand Thomas heeft gewoed.