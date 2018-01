Vanaf vandaag kunt u krantenartikels ook beluisteren

De artikels op Blendle, de Nederlandse onlinekiosk die ook toegang biedt tot artikels uit de Belgische pers, zijn vanaf donderdag te beluisteren. Hiermee komt Blendle tegemoet aan een grote wens van de gebruikers, zegt oprichter Alexander Klöpping. Dagelijks wordt voor Blendle Audio een selectie van de meest interessante verhalen voorgelezen door tien jonge talenten, die hiervoor de afgelopen maanden werden geselecteerd.

De kiosk speelt met deze vernieuwing in op de opmars van podcasts en audioboeken, waar steeds meer mensen naar luisteren. “Audio is hot”, aldus Klöpping. Media experimenteren momenteel veel met dit soort nieuwe producten. “Blendle Audio combineert het beste van de radio en podcasts: wel actualiteit en verdieping, maar zonder reclame”, zegt de oprichter. “En als een onderwerp je niet interesseert swipe je gewoon door.”

De verhalen worden voorgelezen door studenten van de scholen voor journalistiek in ons land. Ze lezen de artikels integraal voor en vertellen voor elk stuk eerst waar het over gaat, en waarom het volgens Blendle het luisteren waard is.

Ook worden de luisteraars bij hun naam genoemd, waardoor op dit moment duizenden voornamen los worden ingesproken.