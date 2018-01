Zware ochtendspits na ongeval met vrachtwagens op E313 richting Antwerpen

Op de E313 en E34 richting Antwerpen moesten weggebruikers donderdagochtend rekening houden met een verliestijd van bijna drie uur door een ongeval ter hoogte van Antwerpen-Oost. In de staart van die file gebeurde kort nadien een nieuw ongeval, waardoor de E313 ter hoogte van Massenhoven een tijdlang versperd was.

De file in Massenhoven. Foto: BFM

Door een kop-staartbotsing tussen twee vrachtwagens, raakten rechter- en middenrijstrook versperd. De ochtendspits in de richting van Antwerpen is daardoor sterk verstoord. Zo ontstond er op de E313 file vanaf net voor Massenhoven. Maar daar is intussen een vrachtwagen ingereden op de staart van de file, waardoor er drie rijstroken versperd zijn. Nog drie andere vrachtwagens bij betrokken bij het ongeval. De vrachtwagen die op drie andere vrachtwagens achteraan de file inreed, verloor een groot deel van zijn lading bezemstelen. Die lading wordt eerst overgeladen in andere containers voor het voertuig zelf kan worden getakeld.

Het verkeer kan tijdelijk over de rijstrook rijden. “Het overige verkeer rijdt best om via de calamiteitenroutes via Herentals-West. Bestuurders kunnen dan aan het complex Massenhoven opnieuw de snelweg op”, zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Als gevolg van de lange file is het ook aanschuiven E34 vanaf Zoersel tot Ranst. De vertraging bedroeg rond 11 uur ongeveer een halfuur.

Het Verkeerscentrum vraagt verkeer op lange afstand om indien mogelijk om te rijden en de omgeving te vermijden. Verkeer vanuit Hasselt naar Antwerpen of Gent rijdt beter via Brussel. Wie met de auto van de Kempen naar Antwerpen wil, kan beter via de E19 rijden.

