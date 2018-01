Bejaarde vrouw sterft na zware woningbrand

Evergem - Een vrouw van eind de zeventig is om het leven gekomen bij een zware woningbrand in de Zevekotestraat in Evergem.

De brand ontstond iets na middernacht in een alleenstaande woning. De vrouw en haar 79-jarige echtgenoot waren op dat moment in huis. De man kon zichzelf in veiligheid brengen en werd opgevangen door de dienst Slachtofferhulp van de politie. Voor de vrouw kon geen hulp meer baten.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. De bluswerken namen een uur in beslag.

De ravage is erg groot en het huis is volledig uitgebrand. De naburige huizen bleven gespaard. De politie heeft een veiligheidsperimeter ingesteld en onderzoekt de precieze omstandigheden van de brand.