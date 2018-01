Bowlingpoging gaat vreselijk mis wanneer bal in tv-scherm eindigt

Om het nieuwe jaar in te zetten ging de Braziliaanse Dorinha een spelletje bowling spelen met haar vrienden. Maar wat een leuke avond moest worden, veranderde al snel in een domper. Dorinha had namelijk haar bowlingbal op een tv-scherm gesmeten, in plaats van tussen de kegels.

Met een serieuze zwaai bereidt Dorinha zich voor om een perfecte strike te gooien, maar tijdens het lossen van haar bal gaat het even mis. De Braziliaanse verliest de controle over haar bowlingbal waardoor die in een tv-scherm eindigt. Het scherm is onmiddellijk gebarsten en Dorinha kan haar ogen niet geloven. Wat de gevolgen geweest zijn van deze stuntelige daad, is niet geweten.