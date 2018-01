Di Rupo wil dat gemeenten zelf cannabis kunnen kweken en verkopen

In Nederland gebeurt het al op proef in een aantal gemeenten, maar zal het binnenkort ook bij ons kunnen dat gemeenten zelf cannabis kweken en verspreiden? Als het van voormalig premier Elio Di Rupo afhangt wel.

In oktober van vorig jaar nam de nieuwe Nederlandse regering, Rutte III, een opmerkelijk voorstel op in het regeerakkoord. Er komt in het land een experiment met wietteelt. In tien gemeenten zal er in coffeeshops wiet verkocht worden die onder toezicht van de staat wordt geteeld. Eén organisatie krijgt daarbij van de overheid een vergunning om legaal de drugs te telen. Bedoeling van dit experiment is om na te gaan of met zo’n legale teelt de drugscriminaliteit afneemt en de wiet zo ook minder schadelijke stoffen kan bevatten. Want tot nu toe wordt slechts gedoogd dat er in coffeeshops in Nederland wiet verkocht wordt, terwijl het illegaal is om cannabis in te kopen. Nederland is hiermee het eerste land in de EU dat cannabisproductie legaliseert.

Burgemeester van Bergen en voormalig premier Elio Di Rupo (PS) is alvast fan van dat experiment bij onze noorderburen. Hij hoopt dat een gelijkaardig experiment ook bij ons kan opgestart worden. Het voorstel voor een gelijkaardig Belgisch model werd eerder al opgenomen in de het plan met 170 engagementen dat de partij van Di Rupo op haar ideologische congres in november 2017 werd voorgesteld.

Niet voor 2019

Ook bij ons zou, volgens het voorstel, de cannabis door de autoriteiten gecontroleerd worden en daarna legaal verkocht en verspreid worden in een aantal verkooppunten die voor de consument vrij toegankelijk zijn. Di Rupo pleit voor een dergelijke experimentele structuur in Bergen. “We hebben ons omringd door heel wat medische experts om ons project op te bouwen”, zegt hij aan de krant La Capitale. Zo zou in het experiment een honderdtal burgers die toegang hebben en gebruikmaken van die legale cannabis vergeleken worden met een controlegroep van zo’n 100 mensen die nog steeds via de gebruikelijke kanalen en netwerken cannabis kopen en roken. Volgens het voorstel van Di Rupo zou het experiment zo’n 3 jaar duren. Daarna zal geëvalueerd worden of de politie en justitie minder werk hebben met drugscriminaliteit. Maar vooraleer het proefproject echt van start kan gaan, moet het dossier eerst nog langs een ethische commissie. En krijgt het dossier daar groen licht, dan komt het in handen van de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block. Een verandering in de wetgeving lijkt er voor 2019 dus nog niet in te zitten.

Te vaag

De huidige wetgeving in ons land verbiedt nog steeds het bezit of de teelt van cannabis, maar staat wel een maximum van 3 gram toe voor persoonlijk gebruik. Voor de Waalse socialisten en onder andere ook Ecolo is die wetgeving nu te vaag. Onder andere ook daarom pleit Di Rupo voor een aanpassing van de wet. Waalse partijen MR en CDH zijn alvast tegen, net als Vlaamse partijen CD&V en N-VA; ze vrezen dat dergelijke legaliserende maatregelen te hoge risico’s inhouden voor de consument en dat cannabisgebruik tegelijk daardoor gebanaliseerd wordt.

In het interview met La Capitale over de wetgeving rond cannabis in ons land geeft de voormalige premier overigens toe dat hij in zijn studententijd ook eens wiet heeft gerookt. “Maar ik werd zo ziek als een hond!”.