Groen teleurgesteld over Soedan-heisa: “Als CD&V al in het midden ligt, dan is het plat op de buik”

Groen is “bijzonder teleurgesteld” in de houding van CD&V in de Soedan-affaire. De christendemocraten maken het “onmenselijke” asielbeleid van staatssecretaris Theo Francken mogelijk, zei Kamerlid Wouter De Vriendt donderdag in De Ochtend. “Als CD&V al in het midden ligt, dan is het plat op de buik.”

Donderdagmiddag houdt de Kamer het eerste plenaire debat over de Soedan-affaire sinds het kerstreces. Die zaak verspreidde de afgelopen weken een ‘parfum de crise’ in de federale regering: staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kreeg het zwaar te verduren van de partners in de meerderheid - en dan vooral van CD&V - omdat hij tegen de premier had gelogen over een geplande repatriëringsvlucht naar Soedan. Maar na tussenkomst van N-VA-voorzitter Bart De Wever ging de storm weer liggen. De christendemocraten bonden maandag na afloop van het partijbureau in. “Het ontslag van de staatssecretaris is niet aan de orde”, zei voorzitter Wouter Beke.

Groen is “bijzonder teleurgesteld” in de houding van CD&V. “Dat Theo Francken samenwerkt met een dictatuur en vlakaf liegt tegen het volk en de premier, is te gek voor woorden. CD&V maakt dit inhumaan beleid mee mogelijk. Als de partij al in het midden ligt, dan is het plat op de buik”, zei Kamerlid Wouter De Vriendt in De Ochtend.

Te laat ingelicht

Voor N-VA-fractieleider Peter De Roover is er niets aan de hand. De staatssecretaris heeft de premier “te laat ingelicht over iets wat hij zelf in eerste instantie niet wist”, maar heeft inhoudelijk wel juist gehandeld door een geplande repatriëringsvlucht naar Soedan te annuleren tot na het onderzoek over getuigenissen van foltering, verdedigt hij zijn partijgenoot. Bovendien heeft de staatssecretaris de wet gevolgd bij de repatriëring van Soedanezen. “Wij doen wat verschillende andere landen doen. Mensen in illegaliteit moeten gerepatrieerd worden, en dat is volgens de regels gebeurd.”

Een opschorting van de samenwerking met Soedan, zoals Groen vraagt, is volgens De Roover een bijzonder slecht idee. “De samenwerking met Soedan stoppen, betekent dat geen enkele Soedanees in geen enkele omstandigheid nog kan worden teruggestuurd. Groen pleit dan eigenlijk voor complete open grenzen voor Soedanezen”, zegt de N-VA-fractievoorzitter.

Volgens Wouter De Vriendt vraagt de partij enkel dat er geen Soedanese identificatiemissies meer in ons land worden ontvangen. “We moeten die mensen zelf kunnen identificeren en ons asielbeleid in eigen handen nemen. Wij pleiten helemaal niet voor open grenzen, maar toelaten dat gerepatrieerde migranten worden gefolterd, is toch een brug te ver.”

