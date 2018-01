Leger Myanmar geeft voor het eerst betrokkenheid toe bij dood Rohingya: “Er is besloten ze te vermoorden”

De crisis in Myanmar rond de Rohingya-bevolking woedt al meer dan een jaar. Het Myanmarese leger heeft intussen toegegeven dat soldaten betrokken waren bij het doden van Rohingya-moslims in de staat Rakhine. Het is de eerste keer dat het leger dat publiekelijk erkent sinds de crisis in Myanmar is losgebarsten.

Het leger zegt dat uit onderzoek is gebleken dat vier leden van de veiligheidsdiensten betrokken waren bij de dood van 10 mensen in het dorp Inn Din vlakbij Maungdaw. Het rapport stelt dat de vier dorpelingen geholpen hadden om een wraakaanval uit te voeren op wat zij ‘Bengaalse terroristen’ noemen. De 10 doden zaten in een massagraf, dat half december ontdekt werd. Lokale boeddhisten hadden in september het graf gegraven, volgens het leger. Daarna zouden de 10 slachtoffers gedwongen zijn geweest om in het graf te stappen, waarna ze door de militairen werden gedood. “Omdat er geen omstandigheden waren om de ‘Bengali-terroristen’ over te dragen aan de politie, is besloten ze te vermoorden”, staat in het rapport van het leger. Door de term ‘Bengali-terroristen’ te gebruiken benadrukt het leger dat ze de Rohingya beschouwen als illegale immigranten uit Bangladesh. Bovendien staat ook in het rapport dat “het incident gebeurde omdat de boeddhistische dorpelingen bedreigd en geprovoceerd waren door de terroristen”.

Tot nu toe heeft het Myanmarese leger altijd ontkend dat het Rohingya-burgers (onrechtmatig) heeft gedood. Het is de eerste keer dat de strijdkrachten betrokkenheid bij sterfgevallen van burgers toegeven. De Rohingya beschuldigen Myanmarese soldaten en burgerwachten van moordpartijen, verkrachtingen en het platbranden van dorpen. Het leger zelf stelde vorig jaar echter dat uit eigen onderzoek is gebleken dat daar geen sprake van was. In het rapport ontkende het leger ook maar één Rohingya te hebben gedood, hun dorpen te hebben vernield, vrouwen en meisjes te hebben verkracht en hun bezittingen te hebben gestolen. Het onderzoek werd toen gestaafd door getuigenissen van ‘honderden dorpelingen’ die bevestigden dat er “geen onschuldige burgers werden doodgeschoten en dat er geen seksueel misbruik was tegenover vrouwen”. Volgens het leger zijn het de ‘Rohingya-terroristen’ zelf die de dorpen platbranden. Dat heel wat moslims op de vlucht zijn, is omdat ze die ‘Rohingya-terroristen’ vrezen, zo stond ook in het rapport. Het leger zelf ‘had daar niks mee te maken’.

De voorbije maanden zijn tienduizenden moslims uit Myanmar richting buurland Bangladesh gevlucht. Die exodus is al aan de gang sinds half 2017 nadat er eind 2016 weer geweld uitbrak tegen de Rohingya-minderheid, dat in de zomer van 2017 nog werd opgevoerd. De moslims worden in hun eigen land, dat overwegend Boeddhistisch is, vervolgd, aangevallen, verdreven en vermoord.

De vlucht naar Bangladesh is vaak een helse tocht. Honderden vluchtelingen vonden al de dood door de gevaarlijke omstandigheden onderweg. De vluchtelingen worden opgejaagd door het Myanmarese leger, zo melden getuigen. Daarnaast wordt het leger er ook van beschuldigd landmijnen te plaatsen op de vluchtwegen van de Rohingya. En om in Bangladesh te geraken moeten er onder andere ook gevaarlijke rivieren worden overgestoken. Voor honderden vluchtelingen lukte dat niet. Zij verdronken.

Etnische zuivering

De Rohingya, een moslimvolk dat vooral in de Rakhine State woont, hebben al tientallen jaren te maken met geweld en onderdrukking in het overwegend Boeddhistische Myanmar. Zo mogen ze officieel geen burger worden van het land en krijgen ze geen toegang tot de gezondheidszorg of tot de scholen. Al meer dan 120.000 Rohingya zitten sinds 2012 vast in een soort van concentratiekampen.

Eind 2016 laaide dat geweld opnieuw ernstig op na een incident aan een grenspost. Sindsdien heeft het leger van Myanmar een offensief ingezet en wordt er opnieuw zwaar geweld gebruikt tegen het volk. Nadat militante Rohingya in de zomer van 2017 als reactie op de vervolgingen een politiepost hadden aangevallen, werd het geweld tegen de moslimminderheid opgevoerd. Honderden dorpen werden intussen platgebrand. Er is ook sprake van systematische verkrachtingen, mishandelingen en executies. Volgens de VN is er sprake van etnische zuiveringen. Ook het woord ‘genocide’ werd al een aantal keer in de mond genomen. De aanvallen op Rohingya zijn systematisch en gecoördineerd, zo bleek eerder ook al uit een rapport van de VN. Al meer dan 650.000 Rohingya zijn intussen op de vlucht. Artsen Zonder Grenzen meldde eind 2017 nog dat er intussen al meer dan 6.700 moslims werden vermoord. De VN bestempelde de situatie in Myanmar en buurland Bangladesh intussen al als de ‘snelst groeiende humanitaire crisis ter wereld’.

