Comédienne Lies Lefever (37) onverwacht overleden

Asse - De bekende comédienne Lies Lefever is afgelopen nacht dood aangetroffen in haar woning in Asse. Het parket is een onderzoek begonnen, maar op het eerste gezicht wijst alles op een ongeval. De 37-jarige Lefever was al heel haar leven slechtziend nadat ze als baby door haar moeder in een beerput gegooid was.

Haar echtgenoot vond Lefever, die volgende maand 38 zou worden, afgelopen nacht in de keuken. De slechtziende comédienne zou zijn gevallen en slecht zijn neergekomen.

Het parket van Halle-Vilvoorde en het gerechtelijk lab kwamen ter plaatse om de situatie te onderzoeken. “Voorlopig wijst niets op kwaad opzet. Er wordt wel nog een autopsie uitgevoerd op het lichaam, gezien het om een jonge vrouw gaat en de exacte oorzaak van het overlijden nog niet kon worden bepaald.”

Lies Lefever debuteerde in februari 2009 als comédienne in het voorprogramma van Öznur Karaca en trad vanaf november 2009 op als vast voorprogramma van de show ‘Kamagurka geneest’ van Kamagurka. Ze werd ook een bekend tv-gezicht door optredens in ‘De Rode Loper’ en ‘De Laatste Show’, waarin ze elke woensdag een protestlied bracht. In 2011 verzorgde ze het voorprogramma van ‘Hoe moet het nu verder?’; de theatertournee van Philippe Geubels. Haar eerste eigen avondvullende comedyshow ‘Meisje van Plezier’ ging op 30 september 2011 in première.

Door moeder in beerput gegooid

De comédienne was zo goed als blind omdat ze als baby door haar moeder in Rwanda in een beerput werd gegooid. Dankzij twee mannen die ‘iets hadden gehoord in de beerput’, overleefde ze de verschrikkelijke omstandigheden. De mannen daalden met een ladder af in de put en haalden er tot hun afgrijzen een zieltogende baby uit. Lefever was er erg aan toe: de oogjes waren door het bijtende vuil in de beerput verbrand, overal zaten wormen, zelfs haar armen en benen waren verbrand.

Lefever en haar echtgenoot hadden twee kinderen samen.