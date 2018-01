Beter voorbereid op sollicitatie bij politie

Heel wat mensen voelen zich geroepen tot een job bij de politie, maar slagen niet in de eerste selectieproeven. Om kandidaten beter voor te bereiden op de sollicitatieprocedure voor politie-inspecteur hebben het provinciaal CVO Toekomstonderwijs en de Lokale Politie Antwerpen de handen in mekaar geslagen. Eind februari start een nieuwe lessenreeks.

Wie in België politieman of -vrouw wil worden, volgt nog steeds een atypisch parcours: eerst ga je solliciteren en pas nadat je aangeworven bent, zorgt de werkgever voor de opleiding en een plaats binnen een korps. Om te starten als politie-inspecteur, moet je eerst slagen voor een aantal selectieproeven: een cognitieve vaardigheidsproef, sportproef, persoonlijkheidsonderzoek, medische geschiktheidsproef en een gesprek met de selectiecommissie.

In oktober begonnen bij Toekomstonderwijs de eerste mannen en vrouwen met de lessenreeks die hen beter moet voorbereiden op de cognitieve vaardigheidsproef en/of het gesprek met de selectiecommissie. “Uit de eerste ervaringen van de leerkrachten blijkt dat die behoefte er degelijk is en dat de kandidaten al heel wat hebben bijgeleerd.”, weet Ad Doom, pedagogisch directeur van Toekomstonderwijs. “Om hen goed te begeleiden, worden de groepen telkens beperkt tot maximum twintig.”

Verslag opstellen

Met deze vooropleiding worden meer mensen de kans gegeven om aan de slag te gaan bij de politie, zonder dat de lat omlaag moet. Integendeel, dankzij het voortraject zullen meer mensen aan de hoge eisen kunnen voldoen. “Naast de voorbereiding voor het gesprek met de selectiecommissie schaaft de opleiding het redeneervermogen, het verwerken van informatie en het gebruik van het Nederlands bij om een goed verslag te kunnen opstellen: zaken die in de cognitieve vaardigheidsproef aan bod komen”, vertelt Ad Doom.

De Lokale Politie Antwerpen zet, naast de voortrajecten bij politie zelf, graag mee zijn schouders hieronder. “We vinden het bijzonder jammer om heel wat kandidaten al meteen te moeten ontgoochelen”, zegt Sven Lommaert van Lokale Politie Antwerpen.”De opleiding is enkel specifiek gericht op politiehandelingen en wetgeving. Er wordt vanuit gegaan dat je al voldoende basiskennis hebt opgedaan in het middelbaar of in hogere studies. Maar dat is niet altijd zo, terwijl sommige kandidaten wel veel potentieel hebben om een goede inspecteur te worden. Het is dan ook spijtig dat zij niet door de selectieprocedure raken. ”

Doelpubliek

“Sommigen hebben een moeilijker traject gehad in het middelbaar waardoor ze nog niet voldoende bagage hebben, anderen gaan voor een volledige carrièreswitch en kunnen een voortraject gebruiken om zich in te werken in de materie. Voor beide doelgroepen is een voorbereidende opleiding richting een job bij de politie zeker aan te raden. Het verhoogt hun kansen aanzienlijk om te slagen tijdens de verschillende proeven”, zegt gedeputeerde voor Onderwijs Inga Verhaert.

