Belgische primeur: twee Rode Duivels staan in UEFA Fans’ Team van het Jaar, Neymar is grote afwezige

???? #TeamOfTheYear ?? ?? Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8m votes! pic.twitter.com/MTpF7U37Yz

Met Kevin De Bruyne en Eden Hazard staan twee Rode Duivels in het Team van het Jaar van de Europese Voetbalconfederatie UEFA. Dat is een primeur voor België. Sinds de oprichting van de prijs in 2001 staan er voor het eerst landgenoten in de basiself. Dries Mertens (Napoli) en Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), die eveneens genomineerd waren, haalden het niet.

De vier Rode Duivels stonden sinds eind november op een shortlist met daarop vijftig genomineerden. De selectie werd samengesteld door een UEFA-panel bestaande uit journalisten en experten. Zij baseerden zich voor hun keuze op de prestaties geleverd in club- of nationaal verband tijdens UEFA-competities in 2017. Vervolgens waren het de voetballiefhebbers die via de website van de UEFA hun favoriete elf konden samenstellen. In totaal brachten 8,7 miljoen fans hun stem uit.

Foto: uefa.com

Het elftal in een 4-4-2:

Doel: Buffon

Verdediging: Alves, Ramos, Chiellini, Marcelo

Middenveld: De Bruyne, Kroos, Modric, Hazard

Aanval: Messi, Ronaldo

In doel staat de Italiaan Gianluigi Buffon (Juventus). De vierkoppige defensie bestaat uit de Braziliaan Dani Alves (Juventus/Paris Saint-Germain), de Spanjaard Sergio Ramos (Real Madrid), de Italiaan Giorgio Chiellini (Juventus) en de Braziliaan Marcelo (Real Madrid). Op het middenveld krijgen Rode Duivels De Bruyne en Hazard het gezelschap van de Duitser Toni Kroos (Real Madrid) en de Kroaat Luka Modric (Real Madrid). Het spitsenduo wordt gevormd door de Argentijn Lionel Messi (FC Barcelona) en de Portugees Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Neymar als grootste afwezige

Grootste afwezige in het elftal is Neymar. De Braziliaan mag dan wel de duurste transfer ooit zijn, hij kon de voetbalfans bij PSG blijkbaar niet overtuigen om zijn grote rivalen Messi en Ronaldo uit de ploeg te spelen… Zijn landgenoot en ploegmakker Dani Alves kon wel een plaatsje versieren, maar de concurrentie op de rechtsachter is uiteraard niet zo zwaar als in de spits.

Met vijf spelers is Real Madrid dit jaar duidelijk de hofleverancier, Barcelona heeft enkel Messi. In doel houdt de 39-jarige Gianluigi Buffon stand en voor hem staat met Chiellini nog een speler van Juventus. De Bruyne en Hazard ten slotte zijn de enige twee spelers uit de Premier League.

Hazard en De Bruyne houden eer van Premier League hoog

Onder Pep Guardiola groeide De Bruyne het afgelopen jaar uit tot een absolute sterkhouder bij Manchester City, koploper in de Premier League. Dit seizoen lukte de middenvelder al zes doelpunten en negen assists.

Met Chelsea kroonde Hazard zich vorig seizoen tot Engels landskampioen met Chelsea. Hij was met zestien goals en vijf assists van onschatbare waarde voor de ‘Blues’. Dit seizoen trof Hazard al zes keer raak en realiseerde hij twee assists in de Premier League.

One of Europe's best!



Thanks to everyone who voted for @hazardeden10 in the UEFA Fans' #TeamOfTheYear. 👍 pic.twitter.com/0veHifgakG — Chelsea FC (@ChelseaFC) 11 januari 2018

Foto: Photo News

Alle genomineerden:

. Keepers: Gianluigi Buffon (Ita/Juventus), David de Gea (Spa/Manchester United), Keylor Navas (CRi/Real Madrid), Manuel Neuer (Dui/Bayern München), Jan Oblak (Pol/Atletico Madrid)

. Verdedigers: Dani Alves (Bra/Juventus/Paris Saint-Germain), Leonardo Bonucci (Ita/Juventus/AC Milan), Dani Carvajal (Spa/Real Madrid), Giorgio Chiellini (Ita/Juventus), Kamil Glik (Pol/Monaco), Diego Godin (Uru/Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Dui/Bayern München), Marcelo (Bra/Real Madrid), Benjamin Mendy (Fra/Monaco/Manchester City), Thomas Meunier (BEL/Paris Saint-Germain), Gerard Piqué (Spa/FC Barcelona), Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Davinson Sanchez (Col/Ajax/Tottenham Hotspur), Alex Sandro (Bra/Juventus), Antonio Valencia (Ecu/Manchester United)

. Middenvelders: Dele Alli (Eng/Tottenham Hotspur), Marco Asensio (Spa/Real Madrid), Casemiro (Bra/Real Madrid), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), Christian Eriksen (Den/Tottenham Hotspur), Fabinho (Bra/Monaco), Eden Hazard (BEL/Chelsea), Andres Iniesta (Spa/FC Barcelona), Isco (Spa/Real Madrid), Toni Kroos (Dui/Real Madrid), Henrikh Mkhitaryan (Arm/Manchester United), Luka Modric (Kro/Real Madrid), Miralem Pjanic (BHe/Juventus), Paul Pogba (Fra/Manchester United), Saul Niguez (Spa/Atletico Madrid)

. Aanvallers: Sergio Aguero (Arg/Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Borussia Dortmund), Karim Benzema (Fra/Real Madrid), Edinson Cavani (Uru/Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Arg/Juventus), Radamel Falcao (Col/Monaco), Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid), Harry Kane (Eng/Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (Pol/Bayern München), Dries Mertens (BEL/Napoli), Lionel Messi (Arg/FC Barcelona), Neymar (Bra/FC Barcelona/Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid), Luis Suarez (Uru/FC Barcelona), Kylian Mbappé (Fra/Monaco/Paris Saint-Germain)